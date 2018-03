Volvió del retiro para participar en los Juegos Paralímpicos Martes, 20 de marzo de 2018 Hay jugadores que le dicen "abuelo" y él sabe que no es para menos: Shinobu Fukushima tiene 61 años y es el arquero de la selección japonesa de hockey sobre hielo.

Pero en lugar de estar cuidando nietos, Fukushima participa de los Juegos Paralímpicos de Invierno PyeongChang 2018.



Veterano de la competencia -son sus cuartos Juegos-, se había retirado hace cuatro años, pero aceptó participar ante la falta de jugadores suficientes. "Tenía el sentido del deber de regresar. Necesitaban ayuda y se acercaron a mí", aseguró Fukushima.



"Pensé que quería dejarlo en manos de los más jóvenes", le dijo a la agencia de noticias France Press. No fue posible. Y tampoco siquiera acariciar el éxito conseguido en Vancouver 2010, cuando Fukushima se colgó la medalla de plata.





En Corea del Sur esta vez la historia fue bien distinta. Japón perdió sus cinco partidos y Fukushima recibió 28 goles.



A los 24 años, Fukushima se lesionó la columna vertebral en un accidente cuando conducía su motocicleta y perdió el uso de las piernas. Hasta ese entonces, recuerda el diario Japan Times, era arquero de un equipo de fútbol aficionado.





Luego, se dedicó un tiempo al baloncesto en silla de ruedas y en 1996 se interesó por el llamado "parahockey sobre hielo". Sin dejar su empleo en Nick, una compañía que produce y comercializa sillas de ruedas en la ciudad de Nagoya, se preparó y debutó en los Juegos Paralímpicos de Salt Lake City en 2002. Con el tiempo se convirtió en un personaje conocido en su país. En 2010, tras ganar una presea, recibió premios de parte de autoridades japoneses.



Sigue vigente, pero Fukushima -miembro de una equipo que promedia los 42 años- tampoco está solo. Tres suecos y un checo que participan de la competencia tienen más de 50 años. "Entreno con pesas", le dijo Fukushima al diario The New York Times. "No entreno duro debido a mi edad. Hago lo suficiente cuando tengo que hacerlo".



Por ahora parece que está dispuesto a seguir participando de un deporte de contacto recio y exigente. Consultado sobre hasta cuándo piensa jugar, con una sonrisa respondió: "Hasta los 101".