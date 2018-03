Provincia anunció subas mayores al 20% sobre el básico, el plus y otros conceptos, superando la inflación proyectada Martes, 20 de marzo de 2018 En una conferencia de prensa desarrollada por el equipo económico en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, se dieron detalles de las medidas adoptadas por el gobernador Gustavo Valdés. La política salarial incluye un incremento del plus remunerativo del orden del 23%, una suba de la ayuda escolar del 22%, aumentos a la asignación de clase de la Administración Central del orden del 20%, incrementos al Valor Punto de las fuerzas de Seguridad de un 20% y del ingreso a Residentes de Salud Pública en igual porcentaje; así como también la mejora de distintos conceptos particulares de los sectores. Todo ello, superando claramente la inflación proyectada para el año por parte del Gobierno Nacional. Los aumentos comenzarán a abonarse con los sueldos de marzo a activos y jubilados.







El Gobierno Provincial anunció hoy una serie de medidas salariales adoptadas por el gobernador Gustavo Valdés, que implican aumentos al salario básico, al plus remunerativo y a otros conceptos propios de cada sector, superando la inflación proyectada para el ejercicio 2018.







En una conferencia de prensa desarrollada en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda, el subsecretario de la cartera, Marcelo Rivas Piasentini detalló las medidas plasmadas en los Decretos correspondientes, que comenzarán a regir desde el mes de marzo y se liquidarán ya con los haberes de este mes.







La política salarial incluye un incremento del plus remunerativo del orden del 23%, una suba de la ayuda escolar del 22%, aumentos a la asignación de clase de la Administración Central del orden del 20%, incrementos al Valor Punto de las fuerzas de Seguridad de un 20%, y subas a médicos Residentes en igual porcentaje; así como también la mejora de distintos conceptos particulares de los distintos sectores. Todo ello, superando claramente la inflación proyectada para el año por parte del Gobierno Nacional.







Lo resuelto por el Gobernador implica una inversión mayor a los 2 mil millones de pesos en la política de recomposición salarial de 2018 y elevará la inversión en salarios a 26 mil millones de pesos durante el presente ejercicio.







Con el gobernador Valdés y el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, en viaje a la Ciudad de Buenos Aires, Rivas Piasentini fue el encargado de informar lo resuelto por el Mandatario, acompañado el tesorero de la Provincia, Jorge Gazzo y la titular del Instituto de Previsión Social, Lorena Lazaroff.







Precisamente la funcionaria remarcó que los jubilados y pensionados percibirán los incrementos ya con los haberes del mes de Marzo, en simultáneo con los activos, dependiendo de las medidas que se hayan adoptado para cada sector.







Los Decretos correspondientes fueron ya suscriptos por el Gobernador y refrendados en todos los casos por el Ministro de Hacienda y, según el área, por sus pares de Educación, Susana Benítez, Salud Pública, Ricardo Cardozo, Seguridad, Juan José López Desimoni, y Obras Públicas, Bernardo Rodríguez.







ADICIONALES Y AYUDA ESCOLAR







Según informó Rivas, por un lado, la continuidad del plus mensual extraordinario de 500 pesos se plasmó en el Decreto Nº 451, desde marzo hasta Diciembre de este año.







Por otra parte, a través del Decreto Nº 450 se estableció el aumento del adicional mensual remunerativo que ya desde marzo se elevó de 3.300 a 3.550 pesos. Este plus tendrá nuevos incrementos en los meses de julio y octubre, cuando se elevará a 3.800 y 4.050 pesos respectivamente.







En esta línea, este adicional registrará en el año un aumento del 23% y alcanzará a alrededor de 75 mil estatales activos y jubilados cada mes.







De igual modo, el Subsecretario ratificó lo anticipado ayer por el mismo Gobernador, con relación a la Ayuda escolar Anual, concepto que, según se plasmó en el Decreto Nº 575, se aumentó de 900 a 1.100 pesos. Esta medida implica un incremento del 22% en el concepto que alcanza a 27 mil correntinos.







DOCENTES







Rivas confirmó además el acuerdo salarial convenido con el sector docente y ratificado por el Decreto Nº 449; según el cual desde marzo se incorporan 350 pesos al salario básico, provenientes del Adicional Remunerativo Docente y el Adicional Docente Provincial, estableciéndose el Básico en 6.107 pesos. Este mes, también se liquida un aumento de 300 pesos al Fondo Compensador Docente (FCD), quedando fijado el beneficio en 1.100 pesos. Sobre este último concepto, Rivas Piasentini explicó que se aplica el criterio FONID, con lo cual cubre hasta dos cargos y un docente podría percibir 600 pesos más sólo por este concepto ya desde Marzo.







Desde el mes de Julio, se incorporarán otros 300 pesos al Básico, provenientes de los mismos adicionales, concepto que se elevará a 6.407 pesos, y se incrementará otros 350 pesos al FCD, que aumentará a 1.450 pesos.







Finalmente, desde el mes de Octubre, se incorporarán otros 300 pesos al Básico, con el mismo mecanismo, llevando este concepto a 6.706 pesos. En tanto que el Fondo Compensador registrará un nuevo aumento de 350 pesos y se incrementará a 1.800 pesos.







Cabe recordar que los docentes perciben también los aumentos en la Ayuda Escolar Anual y en el Adicional Remunerativo. Las medidas del Sector impactan en 49.100 puestos laborales.







ADMINISTRACIÓN CENTRAL







Con relación a la Administración Central, incluyendo Salud Pública, las medidas resueltas por el Gobernador se establecieron en el Decreto Nº 576 e implican, desde Marzo, un aumento del 10% en la asignación de clase de todas las categorías y un incremento de $500 en el concepto 134 de la Escala Única de Remuneraciones (categorías 020, 110, 100, 080 y 090).







Desde Julio, prevé un nuevo incremento del 5% en la asignación de clase de todas las categorías y, desde Octubre, un aumento del 5% en el mismo concepto.







Los estatales perciben también los aumentos en la Ayuda Escolar Anual y el Plus Remunerativo, en tanto que estas medidas alcanzan a 17,5 mil puestos laborales.







SALUD PÚBLICA







El Subsecretario de Hacienda confirmó además medidas adicionales para el sector de la Salud Pública: incremento del 15% en las Becas del Programa de Fortalecimiento Asistencial de los Servicios de Salud Pública, que llevaría una beca de Licenciado en Enfermería a 9.775 pesos, de Enfermero Profesional a 8.625 pesos y de Auxiliar de Enfermería a 7.475 pesos. La beca a Profesionales Especialistas aumentará 3.000 pesos, pasando de 12.000 a 15.000 también desde el mes de Marzo.







El Gobernador resolvió además un incremento de 2.000 pesos en dos tramos para los beneficiarios del Programa Más y Mejor Trabajo (ex Formarse y Crecer): el primero de ellos este mes, de 1000 pesos, y el segundo en el mes de Octubre, también de 1.000 pesos. Se liquidará además un aumento del 20% a las becas de los residentes de Salud Pública.







SEGURIDAD







Según informó Rivas Piasentini, a través del Decreto Nº 577 se establecieron los incrementos para Policías y Penitenciarios del sector Seguridad.







Desde Marzo, se determinó un aumento del 10% en el Valor Punto para Policías y Penitenciarios; así como también la incorporación de 18,24 puntos al Presentismo, provenientes del Adicional Remunerativo 601 y de 18,24 puntos al concepto de Responsabilidad Funcional, provenientes del Adicional remunerativo 601. Se resolvió también, desde este mes, un aumento de 585 pesos al Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo de Policías y Penitenciarios, tomando como base el cargo de Cabo.







Desde Julio, se liquidará un incremento del 5% en el Valor Punto, se incorporarán 9,12 puntos al Presentismo, y 9,12 puntos a Responsabilidad Funcional, con igual criterio que en Marzo. Del mismo modo, se abonará un aumento de 292,50 pesos al Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo.







Finalmente, desde Octubre, se estableció una nueva suba del 5% en el Valor Punto, se incorporarán otros 9,12 puntos al Presentismo, y 9,12 puntos a Responsabilidad Funcional, de la misma manera que en los meses anteriores. También, se liquidará un aumento de 292,50 pesos al Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo.







Los agentes de seguridad perciben también los aumentos en la Ayuda Escolar y el Plus Remunerativo y las medidas alcanzan a 9.280 mil puestos laborales.







VIALIDAD







A través del Decreto Nº 578, se establecieron las medidas salariales para los agentes de Vialidad Provincial.







Desde Marzo, se incorporarán 295 pesos al Salario Básico, provenientes del Adicional Remunerativo 134. En Julio se sumarán otros 100 pesos con igual criterio y en Octubre, se incorporarán otros 100 pesos provenientes del mismo Adicional.







Los agentes de Vialidad perciben también los aumentos en la Ayuda Escolar y el Plus Remunerativo. Las medidas alcanzan a 400 puestos laborales.







RESUMEN DE LAS MEDIDAS







PLUS MENSUAL REMUNERATIVO







- Desde Marzo:



§ Aumenta a $3.550.







- Desde Julio:



§ Sube a $3.800.







- Desde Octubre:



§ Aumenta a $4.050.







Este año, el plus pasará de $3.300 a $4.050; un incremento del 23%.



Alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados.











DOCENTES







- Desde Marzo:



§ Incorporación de $350 al Básico; aumentará a $6.107.



§ Aumento de $300 al Fondo Compensador Docente; será de $1.100.







- Desde Julio:



§ Incorporación de $300 al Básico; será de $6.407.



§ Aumento de $350 al FCD, se elevará a $1.450.







- Desde Octubre:



§ Incorporación de $300 al Básico; subirá a $6.707.



§ Aumento de $350 al FCD, que se incrementa a $1.800.







Perciben también los aumentos en la Ayuda Escolar Anual y el Plus.



Impacto en 49.100 Puestos Laborales.











AYUDA ESCOLAR ANUAL







- Desde Marzo:



§ Aumenta de $900 a $1.100 de bolsillo.



§ Se incrementa un 22%.







La medida alcanza a 27.000 beneficiarios.











ADMINISTRACIÓN CENTRAL







- Desde Marzo:



§ Aumento del 10% en la asignación de clase.



§ Incremento de $500 en el concepto 134 de la Escala Única de Remuneraciones (categorías 020, 110, 100, 080 y 090).







- Desde Julio:



§ Aumento del 5% en la asignación de clase.







- Desde Octubre:



§ Aumento del 5% en la asignación de clase.







Perciben también los aumentos en la Ayuda Escolar Anual y el Plus Remunerativo.



Las medidas alcanzan a 17,5 mil puestos laborales.











SALUD PÚBLICA







- Desde Marzo:



§ Incremento del 15% en las Becas del Programa de Fortalecimiento Asistencial de los Servicios de Salud Pública.



§ Aumento de $3.000 a las Becas a Profesionales Especialistas; pasarán de $12.000 a $15.000.



§ Incremento de $1.000 a beneficiarios del Programa Más y Mejor Trabajo (ex Formarse y Crecer)



§ Aumento del 20% a Residentes.







- Desde Octubre:



§ Incremento de $1.000 a beneficiarios del Programa Más y Mejor Trabajo (ex Formarse y Crecer)











SEGURIDAD







- Desde Marzo:



§ Incremento del 10% en el Valor Punto.



§ Incorporación de 18,24 puntos al Presentismo.



§ Incorporación de 18,24 puntos al concepto de Responsabilidad Funcional.



§ Aumento de $585 al Salario Mínimo Garantizado.







- Desde Julio:



§ Incremento del 5% en el Valor Punto.



§ Incorporación de 9,12 puntos al Presentismo.



§ Incorporación de 9,12 puntos al concepto de Responsabilidad Funcional.



§ Aumento de $292,50 al Salario Mínimo Garantizado.







- Desde Octubre:



§ Incremento del 5% en el Valor Punto.



§ Incorporación de 9,12 puntos al Presentismo.



§ Incorporación de 9,12 puntos al concepto de Responsabilidad Funcional.



§ Aumento de $292,50 al Salario Mínimo Garantizado.







Perciben también los aumentos en la Ayuda Escolar y el Plus Remunerativo.



Las medidas alcanzan a 9.280 mil puestos laborales.











VIALIDAD







- En Marzo:



§ Incorporación de $295 al Básico.







- En Julio:



§ Incorporación de $100 al Básico.







- En Octubre:



§ Incorporación de $100 al Básico.







Perciben también los aumentos en la Ayuda Escolar y el Plus Remunerativo.



La medida alcanza a 400 puestos laborales.











INVERSIÓN EN LA POLÍTICA SALARIAL 2018:



2 MIL MILLONES DE PESOS







INVERSIÓN TOTAL ANUAL EN SALARIOS:



$26 MIL MILLONES