El Papa dejó una sugestiva frase sobre embarazo adolescente

Martes, 20 de marzo de 2018

Comparó los argumentos de alumnos paraguayos con los de los diputados argentinos.





En una nueva alusión al incipiente debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso tras su carta del fin de semana, donde llamó a “defender la vida”, el Papa Francisco consideró que alumnos de colegios secundarios de Paraguay expusieron argumentos más sólidos sobre la problemática del embarazo adolescente que los formulados hasta ahora por miembros de la Cámara de Diputados de la Argentina.



"Yo asistí en Encarnación a (la lectura de) las conclusiones de un encuentro de chicos organizado por la (fundación pontificia) Scholas Occurrentes sobre embarazo adolescente. Y les digo que ni en una Cámara de Diputados argentina he escuchado las reflexiones de estos chicos. Porque están educados a pensar lo concreto, con el corazón y la cabeza", señaló.



Lo dijo este lunes durante un encuentro con chicas y chicos de los cinco continentes que se realiza en un colegio de Roma, preparatorio del Sínodo Mundial de Obispos sobre la Juventud que sesionará en octubre en El Vaticano. Fue al responder a una pregunta que le hizo una joven argentina sobre el modelo de educación que promueve Scholas Occurrentes.





Durante su viaje a Paraguay, en julio de 2015, Francisco se reunió con alumnos que participaron del programa de Scholas Occurrentes, que consiste en que los propios jóvenes eligen dos o tres temas de su interés, los estudian, los analizan con expertos y formulan conclusiones. Se complementa con expresiones artísticas y prácticas deportivas.





En las conclusiones, los jóvenes comienzan diciendo que en su investigación vieron "en muchos casos que lo que se dice y lo que se debate acerca de nosotros no es lo que realmente nos pasa, ni lo que nos proponen lo que realmente necesitamos". Y señalan que "muchas compañeras nuestras terminan abortando porque están solas, la pareja la abandona o el varón no se hace cargo y con nuestros padres no podemos hablar".



Puntualizan, además, que "por día seis niñas y mujeres denuncian haber sufrido algún tipo de violencia familiar en Paraguay y hay muchas otras que las sufren y no denuncian por temor o desconocimiento". Además, si bien existen relaciones calificadas de "consentidas" (…) esto es considerado como "abuso", ya que a tan temprana edad una persona no tiene la fuerza de decidir sobre tal cuestión".



Consignan, además, que "según las cifras brindadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar, el 20% del total de embarazos en Paraguay corresponde a adolescentes y dos de los partos diarios que se realizan en el país corresponden a niñas y jóvenes de entre 10 y 14 años. A su vez, muchos de estos casos concluyen en aborto o muerte materna”.



En cuanto a las propuestas que formulan, se cuentan "la creación de un hogar para madres adolescentes e hijos", así como la sanción de una "ley de educación sexual" que haga obligatoria su enseñanza en cada una de las escuelas e instituciones del país.



También proponen "la creación de legislación y programas integrales que protejan a las embarazadas adolescentes, que les garanticen no sólo finalizar sus estudios, sino también la contención y todo lo necesario para que tanto el niño nacido, como ella, reciban el cuidado adecuado".



Y propugnan "la revisión de la legislación sobre abuso sexual porque consideramos que es un hecho que debe ser penado de acuerdo a su gravedad", entre otras iniciativas.



En la Argentina, el Congreso inicia esta semana el tratamiento de un proyecto para despenalizar el aborto, luego de que el gobierno lo desbloqueara.