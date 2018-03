Sampaoli empieza a definir el equipo para jugar con Italia

Martes, 20 de marzo de 2018

Jorge Sampaoli tendrá a todo el plantel en el segundo turno y probará un equipo para el primer amistoso.





Con dos grados de temperatura y un sol amable pero impotente, Manchester fue testigo de la segunda práctica de la Selección. De a poco se va armando el plantel de 27 jugadores. Anoche llegó Nahuel Guzmán y sólo faltan Lionel Messi, que llegará al mediodía de aquí en vuelo privado, y el resto de los jugadores locales (Lautaro Martínez, Cristian Pavón y Pablo Pérez), que arribarán un rato antes. Todos estarán en la sesión de la tarde.



Aunque los ejercicios hasta aquí no han sido de gran exigencia, Jorge Sampaoli quedó más que conforme por lo que vio ayer. En particular, anotó en su libreta mental que Manuel Lanzini y Marcos Acuña "volaban", que Maximiliano Meza parece un jugador que viene de Europa, que Marcos Rojo está intacto, que algunos jugadores llegaron muy cansados (caso Lucas Biglia) y que todos están con las antenas prendidas. Pero el cuerpo técnico tiene muy presente que es un tiempo de definiciones y también de cuidados. Muchos tienen en las próximas semanas compromisos clave por sus ligas y por la Champions League y tal vez eso juegue a la hora de las exigencias. Se cree que Messi va a querer jugar los dos partidos y no se descarta que el Kun Agüero pueda estar presente el martes 27 ante España, en el Wanda Metropolitano de Madrid.



Pero antes, este viernes 23 aquí en la parte celeste de Manchester, zona del City, impactante en cada detalle, será el tiempo de Italia. En la práctica de la tarde, ya con el plantel completo y Messi, seguramente Sampaoli probará un equipo. La idea es que juegue con cuatro defensores (Bustos jugaría un partido y Tagliafico otro), sería un 4-3-1-2, una novedad en un ciclo que en general apostó por tres en el fondo. Entre las pruebas estaba previsto juntar a Higuaín con Agüero otra vez, tal vez eso se pueda ver en Madrid.





Entre las novedades está la presencia de Pablo Aimar con el cuerpo técnico, algo que quizás se repita en Rusia. La semana próxima estará con el Sub 17 en Nantes junto a Diego Placente, pero aquí compensa un poco las ausencias de los analistas de rivales (Matías Manna y Francisco "Paqui" Meneghini, dos ex Bielsa) que están siguiendo a Islandia y Croacia en esta fecha FIFA.