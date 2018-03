Racing no sancionará a Centurión, le dará más apoyo y cuidará la inversión Martes, 20 de marzo de 2018 El jugador que fue detenido por cruzar semáforos en rojo no tendrá castigo del club. El presidente Blanco dijo que "no hay que crucificarlo". Pagaron 4 millones de euros por su pase.

Racing pensó en un negocio redondo hace dos meses, cuando decidió repatriarlo. Joven, talentoso, nacido en el predio Tita y campeón en celeste y blanco, era un futbolista ideal para potenciar a un plantel que empezaba a renovarse de la mano de Eduardo Coudet. Genoa le debía dinero por el 30% del pase y sólo se necesitaban 4 millones de euros para incorporar a Ricardo Centurión.



El coqueteo con Boca había terminado abruptamente. Daniel Angelici, mandamás xeneize, no quería saber nada con el jugador. Muy a pesar del pedido de Guillermo Barros Schelotto. Pesaban demasiado sus actos de indisciplina y una tirante relación con Carlos Tevez. Entonces, recibió el llamado de Diego Milito. Y con el manager se juramentó a tener una conducta intachable. La camiseta número 22, la que distinguió al Príncipe, fue un espaldarazo. Ricky volvió al Cilindro y todos se olvidaron de su declaración de amor en la Bombonera. Mucho más, después de 4 goles y 7 asistencias en 9 partidos, 8 por la Superliga, uno por la Copa Libertadores.



“Mientras no se ponga un auto de sombrero...”, comentaba un dirigente en Bahía Blanca, horas antes de la victoria ante Olimpo que tuvo a Centurión, justamente, como protagonista. “Está más maduro. Se viene portando muy bien. Le cambiamos la cabeza”, se jactaba otro directivo. Los problemas parecían haber quedado en el pasado azul y oro. Hasta ayer.





El volante cruzó dos semáforos en rojo, fue detenido por los agentes de tránsito, se negó al control de alcoholemia e intentó sobornar a la Policía. Los videos que se viralizaron en las redes sociales y las imágenes que se repitieron constantemente en los canales de televisión no dejaban mentir: estaba en muy mal estado. “Con olor a alcohol”, según declaró el responsable del área de seguridad de Lanús, Diego Kravetz. Con mucha diligencia desde la Municipalidad denunciaron penalmente al jugador. Racing quedó en el medio de una situación demasiado incómoda y ante una pregunta incisiva: ¿Qué hacer con Centurión?¿Apañarlo, protegerlo o castigarlo?“No habrá ninguna sanción. Centurión tiene una enfermedad; hay que ayudarlo, no crucificarlo”, le aseguró Blanco a Clarín.



Públicamente, el presidente justificó al mediocampista: “Es un hecho de tránsito (sic) que le puede pasar a cualquiera. Pero Centurión siempre es mucho más noticia que otras personas. Racing lo va a cuidar”. Puertas adentro, el dirigente le dio un tirón de orejas al jugador. Ricky se comunicó al mediodía, vía Whatsapp, y le ofreció sus disculpas. “Está arrepentido”, dijeron en su entorno.



Los dirigentes eran conscientes de que podían comprar un problema. Habían vivido los excesos de Centurión en su primera etapa en Racing, cuando parecía hecho a la medida de la letra de los Naúfragos. “De boliche en boliche” anduvo Ricky hasta que partió a Genoa y después de volver y ser campeón, a San Pablo. Su transferencia a Boca pareció cerrarle definitivamente las puertas de Mozart y Corbatta. Pero regresó. Y cuentan quienes caminan los pasillos del club que lo vieron comprometido con la causa celeste y blanca. Valoran que haya formalizado una relación con su novia y que haya trabajado en doble turno para sacarse de encima tres kilos que trajo desde Italia. Que sea el primero en llegar a cada entrenamiento y el último en irse a su casa.



Así y todo, los dirigentes no se hacen los distraídos. Centurión asiste al gabinete psicológico. Está contenido. Sus compañeros le hablan. En el club conocen su historia y no lo pueden dejar librado al azar. Es un muchacho complejo. También, un fuerte patrimonio. Y en el tómalo o déjalo que propone el jugador, Racing eligió la primera opción. Con todo el riesgo que eso implica eso