Confirman que el cuerpo hallado es de Araceli Navarro

Martes, 20 de marzo de 2018

Se confirmó que el cuerpo hallado ayer sobre Ruta 27 es de Araceli Noemí Ferreira quien era intensamente buscada desde hace dos semana.

Su pareja un hombre de apellido Portillo se quitó al vida en una celda de la Comisaría 2da de Bella Vista.



Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo hallado en la jornada de ayer, es de Araceli Ferreira (30 años) quien estaba siendo intensamente buscada desde los primeros días de marzo del presente año, una vez denunciada su desaparición ante la Comisaría 2da de Bella Vista.



El hallazgo del cuerpo sin vida de Araceli, en avanzado estado de descomposición, se produjo en proximidad a Ruta Provincial N°27 a la altura del kilómetro 56 (desagüe de un campo-pozo), distante a unos 6 kilómetros aproximadamente hacia el sur de la ciudad de Bella Vista.



“Ella estaba decidida a irse de la casa. Dijo en la exposición de la comisaría que se iba, no por abandono del hogar, sino porque la pareja estaba muy mal. Estaba buscando un alquiler para irse. Pero cuando una es madre con hijos y sin trabajo, no se puede ir a ningún lado” expresó su hermana Carolina a medios periodísticos. Y agregó: “Diez días antes de su desaparición hizo la exposición y no le prestaron atención. El día que desaparece también en la comisaría no le prestaron atención”.



El principal sospechoso por su desaparición era su pareja, un hombre identificado como Eduardo Portillo, que tras ser detenido por personal policial, se quitó la vida en la celda que era alojado en la Comisaría 2da de Bella Vista. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Laguna Brava para las diligencias de rigor. Mientras que los familiares cumplimentan los trámites de rigor.



