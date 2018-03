Anamá Ferreira y Andy Kusnetzoff hicieron las paces

Lunes, 19 de marzo de 2018

Luego del conflicto, la brasileña y el conductor compartieron el prometido café en privado.





Finalmente, llegó el encuentro entre Anamá Ferreira (66) y Andy Kusnetzoff (47). Después de los duros mensajes en Twitter de la brasileña y la carta que el conductor publicó pidiéndole disculpas, se reunieron para compartir el prometido café, pero en privado.



El inesperado conflicto comenzó cuando Anamá, al ver a Andy al frente de PH: Podemos hablar (Telefe, sábados a las 22) hablando sobre maltrato hacia las mujeres, publicó una serie de tuits señalando que se había sentido discriminada en las notas que le realizó en los años 90 en CQC, principalmente por su forma de hablar.





"Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías bullying durante años cuando hacías CQC", escribió, entre otros fuertes mensajes, la brasileña.





"Hace mucho tiempo que no soy ese rubio de 24 años, pero el adulto que soy ahora te pide disculpas", respondió rápidamente el conductor con una carta, en la que también solicitaba aclarar la situación cara a cara "tomando un café".



El encuentro ocurrió en privado y salió a la luz cuando ambos protagonistas subieron una foto juntos a Twitter. El escribió: "Acá estamos. Tudo bem @AnamaFerreira".



Y ella, junto a la foto de ambos abrazos, aseguró: "Nada mejor que hablar, mirar a los ojos, es profundamente sanador, tudo bem".





Consultado por Clarín, Andy señaló que el encuentro fue muy fructífero, que "salió todo bien y fue una buena charla" y dejó la puerta abierta para que la charla continúe en PH o en su ciclo radial, Perros de la calle (Radio Metro 95.1). aunque prefirió no dar detalles de lo que se habló en la reunión.