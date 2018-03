Carrió pide que no se trate el tema del aborto en la víspera de Semana Santa Lunes, 19 de marzo de 2018 Le envió una carta a las comisiones que el martes tratarán el tema. "Empezar a tratarlo esta semana parecería una violación a los principios de tolerancia y pluralidad", escribió la diputada.





La diputada Elisa Carrió volvió a mostrar su posición en contra del aborto a un día de que el tema se empiece a tratar en cuatro comisiones en el Congreso. En una carta de dos párrafos que le hizo llegar al presidente de la Comisión de Legislación General, Andrés Lipovetzky, le planteó su disconformidad porque el tema empiece a tratarse en la víspera de Semana Santa.



"En virtud de que se ha convocado a una reunión conjunta de comisión para el día de mañana para tratar la interrupción voluntaria del embarazo, quisiera referirle que estamos transitando un tiempo sagrado para muchos argentinos y no quisiera que el inoportuno tratamiento de este tema tan sensible se convierta en un agravio para millones de judíos y cristianos", escribió Carrió en el primer tramo.



La intención de Carrió es que la carta, más allá de que fue dirigida a Lipovetsky, llegue a las cuatro comisiones que intervendrán en el tema del aborto: se trata de las de Legislación General, Legislación Penal, Familia y Salud.



En los hechos, este martes las comisiones darán el puntapié inicial para tratar el tema. Van a discutir qué días se van a reunir y a cuánta gente podrán proponer cada uno de los diputados como expositores, entre otros puntos. Recién en junio habría dictamen y en julio podría ser y tratado en el recinto.



El segundo párrafo de la misiva profundiza la molestia de Carrió de que el tema sea tratado en los días previos a la festividad religiosa. "Daremos el debate sobre este proyecto de ley y brindaremos nuestras razones en el momento en el que haya que darlo, tenemos todo el año para hacerlo, pero empezar a tratarlo esta semana parecería una violación a los principios de tolerancia y pluralidad que exige un Estado democrático".