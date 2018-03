Tres malvivientes asaltaron una pollería y robaron lo recaudado Lunes, 19 de marzo de 2018 Los delincuentes redujeron al propietario y a un empleado. Bajo amenazas de arma de fuego hicieron que no los miraran a la cara y quedaran boca abajo, sobre el piso.

Fue justo cuando no había clientes. Interviene la Policía. Por el momento no hay detenidos.



Tres de­lin­cuen­tes asal­ta­ron a ma­no ar­ma­da una po­lle­ría de la ciu­dad de Co­rrien­tes, don­de ame­na­za­ron al pro­pie­ta­rio y a un em­ple­a­do. Al fi­nal, es­ca­pa­ron con di­ne­ro pro­duc­to de la re­cau­da­ción, un te­lé­fo­no ce­lu­lar y do­cu­men­ta­cio­nes va­rias.

Por el ca­so, la Po­li­cía re­ci­bió la de­nun­cia e ini­ció la in­ves­ti­ga­ción ten­dien­te a dar con los au­to­res. Has­ta ano­che, al cie­rre de la pre­sen­te edi­ción, con­ti­nua­ban pró­fu­gos.



El atra­co se pro­du­jo el vier­nes a la tar­de en la in­ter­sec­ción de las ave­ni­das Wen­ces­lao Do­mín­guez y Car­ta­ge­na, en ju­ris­dic­ción del ba­rrio Vi­lla Ra­quel.

Eran al­re­de­dor de las 19 de an­te­a­yer cuan­do el due­ño del lo­cal co­mer­cial ob­ser­vó el in­gre­so de una per­so­na, quien ape­nas tras­pu­so la puer­ta lan­zó la pri­me­ra de las ame­na­zas.

De acuer­do al re­la­to de las víc­ti­mas an­te las au­to­ri­da­des, ese su­je­to hi­zo le­van­tar las ma­nos al res­pon­sa­ble del lu­gar, a la vez que lo obli­ga­ba a dar­se la vuel­ta.

En ese mo­men­to, apa­re­ció en es­ce­na un se­gun­do asal­tan­te que por­ta­ba una pis­to­la.

En­tre am­bos co­men­za­ron a bus­car el di­ne­ro has­ta con­se­guir­lo.

La su­ma sus­tra­í­da, se­gún de­ja­ron tras­cen­der fuen­tes del ca­so, os­ci­la­ría en los 80 mil pe­sos. Bue­na par­te del di­ne­ro es­ta­ba en los bol­si­llos del co­mer­cian­te.

Un ter­cer mal­he­chor es­tu­vo pa­ra­do en la ve­re­da. Se­ría quien en to­do mo­men­to ofi­cia­ba de “cam­pa­na”, mien­tras sus cóm­pli­ces co­me­tí­an el ro­bo.

Des­pués de unos po­cos mi­nu­tos, los de­lin­cuen­tes de­ci­die­ron dar­se a la fu­ga. Jus­to en ese lap­so “no ha­bía clien­tes”, aun­que sí mu­chas per­so­nas tran­si­tan­do la es­qui­na, a pie co­mo en ve­hí­cu­los, in­di­có una fuen­te po­li­cial.

Si bien se pre­su­me que el gru­po de asal­tan­tes usó un ve­hí­cu­lo, no hay cer­te­zas res­pec­to a es­te pun­to. No lo­gra­ron ob­ser­var en qué es­ca­pa­ron.

“Fue al­go vio­len­to, aun­que nin­gu­na de las víc­ti­mas pre­sen­ta da­ños fí­si­cos”, agre­gó el in­for­man­te.

Aler­ta­dos, efec­ti­vos de la co­mi­sa­ría sec­cio­nal Oc­ta­va, acu­die­ron des­pués a re­ca­bar in­for­ma­ción. En esa de­pen­den­cia co­men­za­ron a in­ves­ti­gar lo su­ce­di­do con la co­la­bo­ra­ción de la Di­rec­ción de In­ves­ti­ga­ción Cri­mi­nal (DIC).



Bus­ca­dos

Otro asal­to de ca­rac­te­rís­ti­cas vio­len­tas su­ce­dió el fin de se­ma­na en el ba­rrio In­de­pen­den­cia. Tal co­mo épo­ca lo di­fun­dió ayer, un hom­bre re­sul­tó gol­pe­a­do y ma­nia­ta­do el sá­ba­do a la ma­ña­na en su vi­vien­da, a ma­nos de una ban­da com­pues­ta de al me­nos tres de­lin­cuen­tes.

A pun­ta de ar­mas, sus­tra­je­ron di­ne­ro, un te­le­vi­sor, al­ha­jas y un au­to­mó­vil Che­vro­let As­tra, el cual fue re­cu­pe­ra­do ho­ras des­pués en el ba­rrio Juan de Ve­ra.

“Me iban a ma­tar, vi­nie­ron de­ci­di­dos a ma­tar­me; es­ta­ba el ti­po con una fa­ca to­tal­men­te dro­ga­do y el otro gor­do es­ta­ba to­ma­do, te­nía un re­vól­ver en la ma­no. Y ha­bía otro atrás, ca­lla­do”, di­jo Ar­man­do Paz, en de­cla­ra­cio­nes a Ra­dio Dos.

“Les di la pla­ta, di­je vá­yan­se; lle­ven to­do lo que quie­ran y dé­jen­me tran­qui­lo”, ex­pli­có la víc­ti­ma.

Au­to­ri­da­des de la co­mi­sa­ría De­ci­mo­quin­ta jun­to a la DIC con­ti­nua­ban ayer con los tra­ba­jos de in­ves­ti­ga­ción en pro­cu­ra de iden­ti­fi­car a los asal­tan­tes.