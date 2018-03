Stanovnik habló del aporte del Estado a la Iglesia

Lunes, 19 de marzo de 2018

Ayer, Monseñor acompañó al pueblo saladeño en la celebración del Santo Patrono. Al hablar de los fondos, aseguró que “la Iglesia se mantiene a través del aporte de sus fieles”. Paso de los Libres tendrá sus actividades centrales hoy.





Hoy, se ce­le­bra el día li­túr­gi­co de San Jo­sé, y por ello, Sa­la­das y Pa­so de los Li­bres rin­den ho­me­na­je al San­to Pa­tro­no. Ayer, en Sa­la­das hu­bo una ac­ti­vi­dad cen­tral con la pre­sen­cia del mon­se­ñor An­drés Sta­nov­nik, quien apro­ve­chó la ho­mi­lía pa­ra re­fe­rir­se a la po­lé­mi­ca que re­a­li­za el Es­ta­do na­cio­nal con res­pec­to a la Igle­sia.



An­te cien­tos de fie­les, la má­xi­ma au­to­ri­dad de la Igle­sia co­rren­ti­na ha­bló acer­ca de los fon­dos gu­ber­na­men­ta­les y ase­gu­ró que “el man­te­ni­mien­to del Cul­to ca­tó­li­co se ha­ce a tra­vés de los apor­tes de los fie­les”. Va­le se­ña­lar que la po­lé­mi­ca se pre­sen­tó es­ta se­ma­na cuan­do el mi­nis­tro Mar­cos Pe­ña vi­si­tó el Con­gre­so na­cio­nal.

Ayer, du­ran­te la Mi­sa en ho­nor al San­to Pa­tro­no de Sa­la­das, mon­se­ñor Sta­nov­nik, in­te­rro­gó a los fie­les de esa co­mu­ni­dad so­bre có­mo re­a­li­za­ron las re­fac­cio­nes de la ca­sa pa­rro­quial. “La ca­sa pa­rro­quial fue re­for­ma­da con el apor­te de la co­mu­ni­dad”, ex­pre­só el ar­zo­bis­po.

Y des­ta­có: “Es­ta co­mu­ni­dad cris­tia­na mues­tra cuá­les son las en­tra­das y sa­li­das de lo que se vie­ne ad­mi­nis­tran­do”.

En ese sen­ti­do, sien­do crí­ti­co so­bre la dis­cu­sión que se quie­re es­ta­ble­cer so­bre los fon­dos del Es­ta­do Na­cio­nal, in­di­có: “El cul­to ca­tó­li­co en Ar­gen­ti­na se vuel­ve a po­ner en dis­cu­sión, pe­ro no hay muy bue­na in­ten­ción, y se pre­sen­tan ver­da­des a me­dias. Los fie­les man­tie­nen el cul­to ca­tó­li­co en Ar­gen­ti­na”.

“Es ver­dad que el Es­ta­do ha­ce un apor­te, pe­ro es me­nor al 10 por cien­to”, ex­pre­só y su­bra­yó: “¿El Es­ta­do sos­tie­ne el cul­to ca­tó­li­co en ar­gen­ti­na? No. Si se de­jan de apor­tar esos 134 mi­llo­nes, no pa­sa na­da, só­lo per­de­mos la li­mos­na que nos apor­ta el Es­ta­do”.

En ese sen­ti­do, el Ar­zo­bis­po de Co­rrien­tes, de­jó en cla­ro que los fon­dos que en­vía el Go­bier­no na­cio­nal a la Igle­sia se en­cuen­tran com­pren­di­dos den­tro del Pre­su­pues­to na­cio­nal y que, es­to es dis­cu­ti­do en el Con­gre­so.

Acer­ca de los sa­la­rios de los Obis­pos, in­di­có: “Es una asig­na­ción de dón­de no se sa­ca ni pa­ra la obra so­cial, ni pa­ra los apor­tes ju­bi­la­to­rios. De eso nos arre­gla­mos en­tre no­so­tros. El obis­po uti­li­za ese di­ne­ro pa­ra di­ver­sas ac­cio­nes del Ar­zo­bis­pa­do, en Co­rrien­tes te­ne­mos un con­se­jo eco­nó­mi­co en el cual se de­sig­na el gas­to de es­tos fon­dos. Los apor­tes ju­bi­la­to­rios y la obra so­cial los afron­ta­mos no­so­tros”.

Y en­fa­ti­zó: “Se po­ne en dis­cu­sión al­go, pe­ro no se bus­ca la ver­dad”.

An­te la aten­ción de cien­tos de fie­les de la co­mu­ni­dad sa­la­de­ña, la au­to­ri­dad de la Igle­sia co­rren­ti­na ocu­pó unos mi­nu­tos pa­ra ha­blar so­bre el te­ma del abor­to. Acer­ca de es­to, se­ña­ló: “El co­mien­zo de la vi­da hu­ma­na es una cues­tión de la cien­cia. És­ta co­mien­za des­de la con­cep­ción, co­mo de­ja cla­ro el es­tu­dio cien­tí­fi­co. Por eso, no­so­tros ha­bla­mos que de la dig­ni­dad del hi­jo de Dios”.



Fies­tas pa­tro­na­les

En la lo­ca­li­dad de Sa­la­das, ayer co­men­zó una Fe­ria de Em­pren­de­ro­res y Ar­te­sa­nos. Es­ta ac­ti­vi­dad es­tá en­mar­ca­da den­tro de aque­llas en ho­nor a San Jo­sé, pa­tro­no de los Ar­te­sa­nos.

Hoy se­rá el cie­rre de es­ta ac­ti­vi­dad, que se de­sa­rro­lla en el pre­dio lin­dan­te a la ter­mi­nal de óm­ni­bus de Sa­la­das, si­tua­do fren­te al ex­bal­ne­a­rio mu­ni­ci­pal, por Av. Cnel. Blan­co y ca­lle 25 de Ma­yo.

Por la tar­de, ha­brá di­ver­sas ac­ti­vi­da­des re­li­gio­sas. Cer­ca de las 18, se­rá la pro­ce­sión y lue­go la Mi­sa brin­da­da por el pá­rro­co de la co­mu­ni­dad, Mar­tín Gon­zá­lez.

Por su par­te, en Pa­so de los Li­bres, ha­brá asue­to ad­mi­nis­tra­ti­vo hoy en ho­nor al San­to Pa­tro­no.

Al cie­rre de es­ta edi­ción, se te­nía pre­vis­ta una can­ta­ta or­ga­ni­za­da por el Mu­ni­ci­pio.

En­tre las ac­ti­vi­da­des re­li­gio­sas, es­ta tar­de ha­brá pro­ce­sión por las ca­lles de la Ciu­dad con la par­ti­ci­pa­ción de las imá­ge­nes de to­das las co­mu­ni­da­des de la lo­ca­li­dad. Cer­ca de las 20, se lle­va­rá a ca­bo la San­ta Mi­sa, dan­do cie­rre a los fes­te­jos pa­tro­na­les.

Si el cli­ma acom­pa­ña, se re­a­li­za­rá la se­gun­da par­te del Fes­ti­val or­ga­ni­za­do por el Mu­ni­ci­pio en Ho­nor a San Jo­sé, que tie­ne pre­vis­to co­mo nú­me­ro cen­tral a Ju­lián Zi­ni.



San José



La Fies­ta de San Jo­sé ha si­do es­ta­ble­ci­da en el Ca­len­da­rio Li­túr­gi­co el día 19 de mar­zo. Los pri­me­ros en ce­le­brar­la fue­ron los mon­jes be­ne­dic­ti­nos en el año 1030, se­gui­dos de los Sier­vos de Ma­ría en el 1324 y por los Fran­cis­ca­nos en el 1399. Fi­nal­men­te, se pro­mo­vió con las in­ter­ven­cio­nes de los pa­pas Six­to IV y Pío V y fue con­si­de­ra­da obli­ga­to­ria en el año 1621 por Gre­go­rio VI.

En su ho­nor, se re­cuer­da el Día de los Ar­te­sa­nos y por ello, en va­rios pun­tos de la pro­vin­cia, pa­ra re­cor­dar­los, se re­a­li­za­ron di­ver­sas ex­po­si­cio­nes y mues­tras.

Ade­más, se tra­tó de po­ten­ciar los pro­duc­tos y ge­ne­rar di­fe­ren­tes es­pa­cios de co­mer­cia­li­za­ción pa­ra es­tas per­so­nas que tra­ba­jan de ma­ne­ra no­ble.