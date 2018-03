Joven se ahogó en playa no habilitada en Capital Lunes, 19 de marzo de 2018 Un mu­cha­cho do­mi­ci­lia­do en la ciu­dad de Re­sis­ten­cia, pro­vin­cia de Cha­co, mu­rió tras in­gre­sar al río Pa­ra­ná en una zo­na co­no­ci­da co­mo “pe­li­gro­sa” por lo cual no es­tá ha­bi­li­ta­da pa­ra ba­ñis­tas.

Ha­bía lle­ga­do jun­to a un gru­po de ami­gos pa­ra dis­fru­tar de la jor­na­da do­min­gue­ra.



Clau­dio Se­bas­tián Se­go­via te­nía 19 años y por las al­tas tem­pe­ra­tu­ras in­gre­só cer­ca de las 13 a re­fres­car­se en las aguas del rí­o.

En un mo­men­to da­do, los ami­gos ad­vir­tie­ron que el jo­ven de­sa­pa­re­ció de la su­per­fi­cie acuá­ti­ca, por lo que so­li­ci­ta­ron ayu­da al per­so­nal de Pre­fec­tu­ra Na­val Ar­gen­ti­na (PNA).

El lu­gar ele­gi­do por los ba­ñis­tas es una zo­na muy pe­li­gro­sa que ya se co­bró va­rias vi­das, por lo que no es­tá per­mi­ti­do el in­gre­so a las aguas.

En el lu­gar hay car­te­le­ría que in­di­ca que la pla­ya no es­tá ha­bi­li­ta­da.

Sin em­bar­go los jó­ve­nes hi­cie­ron ca­so omi­so.

Los ami­gos aguar­da­ron en zo­na de pla­ya la lo­ca­li­za­ción de su co­no­ci­do (fo­to).



Mi­nu­tos des­pués de las 19 PNA en­con­tró el cuer­po ya sin vi­da.

El ca­dá­ver fue tras­la­da­do al Ins­ti­tu­to Mé­di­co Fo­ren­se pa­ra su co­rres­pon­dien­te au­top­sia.

En la co­mi­sa­ría Pri­me­ra re­a­li­za­ron las ac­tua­cio­nes de ri­gor res­pec­ti­vas.



Electrocutado



Un hom­bre, quien tran­si­ta­ba a pie, mu­rió al to­mar con­tac­to con un ca­ble de al­ta ten­sión.

El la­men­ta­ble he­cho se re­gis­tró cer­ca de las 11 de ayer en la lo­ca­li­dad co­rren­ti­na de Pue­blo Li­ber­ta­dor.

Au­to­ri­da­des po­li­cia­les se­ña­la­ron a pe­rio­dis­tas de es­te me­dio que el he­cho su­ce­dió en una ca­lle de la Quin­ta Sec­ción Pa­ra­je Cu­chi­lla de esa lo­ca­li­dad.

“Al pa­re­cer el hom­bre tu­vo con­tac­to con un ca­ble ca­í­do de un pos­te de alum­bra­do pú­bli­co, lo que le pro­du­jo una des­car­ga eléc­tri­ca que lo lle­vó a su muer­te de ma­ne­ra ins­tan­tá­ne­a” na­rró una voz ofi­cial.

El fa­lle­ci­do fue iden­ti­fi­ca­do co­mo Pa­blo Sil­va de 49 años.

“Fa­mi­lia­res de Sil­va pe­di­rán ex­pli­ca­cio­nes a au­to­ri­da­des com­pe­ten­tes res­pec­to al ca­ble ca­í­do” ex­pre­sa­ron.

El cuer­po fue tras­la­da­do a la mor­gue del hos­pi­tal lo­cal pa­ra su co­rres­pon­dien­te au­top­sia.

En la co­mi­sa­ría de Pue­blo Li­ber­ta­dor se ini­ció de Ofi­cio la ac­tua­ción su­ma­rial del ca­so.