Con el sorteo de grupos, el Tekomundialito ingresó en la cuenta regresiva

Lunes, 19 de marzo de 2018

El sorteo de grupos se realizó el sábado, con la presencia del ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez, organizadores y delegados.



Del 23 al 25 de marzo se vivirá en el predio de Costanera Sur la 7° edición del Tekomundialito, como parte del programa de actividades que le darán el broche de oro al Encuentro Provincial del Tekoverano. 40 comunas, en sana competencia, pugnarán por ser campeón y cumplir el sueño de lograr una obra a beneficio de su comunidad.



Con intensidad y enorme expectativa se palpita lo que será la 7° edición del Tekomundialito de fútbol a realizarse del 23 al 25 de marzo en el predio social y deportivo del Tekové Potí ubicado en Costanera Sur, con entrada libre y gratuita, como parte del cierre del Encuentro Provincial del Tekoverano.



En ese marco, este sábado por la mañana, se llevó a cabo en el Salón Verde de Casa de Gobierno el sorteo de los 8 grupos con que se nutre la competencia que contará con la participación de 40 municipios y que suman 41 equipos, ya que San Luis del Palmar presentará dos conjuntos por ser el campeón de la edición 2017. En la oportunidad se hicieron presentes el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez, el Coordinador General del Programa Tekové Potí, Mauro Segovia, miembros de la organización y delegados de las comunas.



Serán tres jornadas a pleno, en donde se disputarán 280 partidos, con la participación de 600 deportistas. Habrá un campeón que se quedará con el trofeo máximo y en forma paralela, los equipos que no hayan accedido a las instancias definitorias, jugarán por la Copa Amistad.



Recordemos que los equipos protagonistas se clasificaron luego de las etapas desarrolladas a lo largo del verano, en el marco de la recorrida del Tekoverano en los distintos municipios, donde en cada uno surgió un ganador que logró el derecho a participar del Tekomundialito.



Los equipos, en una justa deportiva en donde por sobre todas las cosas prima la camaradería, el compañerismo y el respeto por el rival, pugnarán por concretar un sueño, como es habitual de todas las ediciones. El campeón se hace acreedor al premio dem a través del Gobierno Provincial, concretar una obra con fin solidario para su comuna, lo que es un signo distintivo del exitoso Programa.



Y como es norma, la Provincia se hace cargo del alojamiento en hoteles, comida y traslado en combi de las 40 delegaciones que animarán el Tekomundialito, como así también de proveer la indumentaria oficial con tres juegos de camisetas, en un esfuerzo importante que apuesta a darle inclusión y protagonismo a los jóvenes a través del deporte y la Vida Pura, tal cual reza el slogan del Tekové Potí.



Formalmente, el Tekomundialito dará inicio el viernes 23 de marzo a las 15, en donde se dará el puntapié inicial a los encuentros en el predio de Costanera Sur.



En tanto, el sábado 24 de marzo, a las 11 se llevará a cabo el Acto Inaugural con el desfile de las delegaciones y desde las 15 será el momento para el comienzo del segundo día de competencia.



Ya el domingo 25 de marzo, a partir de las 8.30 empezarán a jugarse las instancias culminantes con los equipos clasificados de cada zona y para las 17.30 está programada la Gran Final que consagrará al municipio campeón.



La Ceremonia de Premiación está prevista para las 19, con la presencia de autoridades del Gobierno Provincial.



El sorteo de la fase de grupos comenzó con la bienvenida a los delegados de los equipos campeones recibidos por la organización, quienes agradecieron la presencia de todos aquellos que se llegaron desde cada rincón de la provincia para que a través del azar conozcan a quiénes enfrentarán en las rondas preliminares del torneo. Bolillero de por medio se fueron conociendo uno a uno los equipos que conformaron la distribución de los 8 grupos.



Ministro Alvarez



El ministro secretario General de la Gobernación Juan Carlos Álvarez, brindó una cálida bienvenida a todos y recalcó que cuando se realizan este tipo de eventos más allá de lo deportivo, “ustedes no juegan por salir campeones simplemente, acá lo importante es la representación pública que van a realizar, donde hay grupo de familias y personas que están emocionadas ante este torneo”.



Asimismo, valoró el comportamiento y responsabilidad de cada uno de los participantes a la hora de juego y estadía en la provincia. “La provincia hace un gran esfuerzo como también el Gobernador Gustavo Valdés por apoyar y apostar a este programa social”, dijo.



Por último, tuvo palabras de agradecimientos a cada uno de los presentes como también a los directores de deporte e intendentes de cada municipio, ante la predisposición de poder dar un “ un espectáculo atrayente a todos los correntinos”.



Mauro Segovia



Mauro Segovia, Coordinador General del Programa, mostró su beneplácito por la masiva asistencia de delegados y representantes de los 41 municipios al sorteo y afirmó que “tras la presentación oficial que desplegamos días atrás, ahora avanzamos con el sorteo, que se realiza mediante bolilleros para que todo sea transparente y cada uno de los referentes municipales puedan presenciar in situ como van quedando conformados los grupos”.



Asimismo, destacó el carácter federal del Programa, que a lo largo de la temporada estival recorrió la Provincia no sólo con propuestas deportivas, sino con entretenimiento, cultura, música y un abanico de actividades dirigidas a las familias correntinas.



Segovia remarcó además la acción articulada entre las distintas áreas del Gobierno Provincial y el acompañamiento del municipio capitalino, lo que “descuenta el éxito que tendrá el evento, con entrada y gratuita para toda la comunidad”.



Una fiesta para todos los correntinos



Vale señalar que además de lo estrictamente deportivo, el cierre del Tekoverano durante esas tres jornadas ofrecerá espectáculos y actividades imperdibles para todos los correntinos y las familias, con entrada libre y gratuita. Habrá actuaciones musicales de primer nivel, elección de la Reina Provincial del evento, megakermesse y muchas sorpresas



Cabe recordar que el domingo último se realizó en esta Capital el cierre del recorrido que hizo el programa del Gobierno Provincial por más de 40 localidades llevando la propuesta de deporte, cultura, recreación y ocio, con una concurrencia de más de miles de familias en su derrotero y la convirtió en la propuesta más integral, exitosa y federal de la temporada.



Tekové Potí es una puesta en marcha del Gobierno Provincial en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de promover la vida pura, el esparcimiento en familia, la integración y hacer realidad la premisa de generar igualdad de oportunidades a todos los correntinos.



Conformación de los grupos



Los grupos quedaron así conformados:



Grupo A: Mburucuyá, Isla Apipé, San Roque, Mocoretá y Empedrado.



Grupo B: Monte Caseros, San Miguel, San Cosme, Lomas de Vallejos, Gobernador Martínez y Concepción.



Grupo C: San Luis del Palmar A, Itatí, Itá Ibaté, 9 de Julio y Ramada Paso.



Grupo D: Caá Catí, Pago de los Deseos, Yataity Calle, Juan Pujol y San Lorenzo.



Grupo E: Bella Vista, Santa Ana, San Luis del Palmar B, Tatacuá y Colonia Libertad.



Grupo F: Ituzaingó, Riachuelo, Tabay, Colonia Pando y Berón de Astrada.



Grupo G: Capital, Labougle, Santa Rosa, Palmar Grande y Santa Lucía.



Grupo H: Esquina, Saladas, Paso de la Patria, Loreto y Herlitzka.