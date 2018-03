Boca consiguió en Tucumán un empate agónico que le sirve

Lunes, 19 de marzo de 2018

Igualó frente Atlético 1 a 1 con goles de Toledo y Bou.







Las heridas de la derrota en la Supercopa Argentina tardarán en cicatrizar en Boca. Pero el objetivo del plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto es claro de acá en más: ganar lo que resta por jugar (Superliga, Libertadores y Copa Argentina en 2018). Y contra Atlético Tucumán como visitante se jugaba sus chances de salir de inmediato del bajón. Tras ir perdiendo gran parte del encuentro consiguió un empate agónico en uno que le sirve. Así, con 46 puntos, quedó a seis unidades de su perseguidor Talleres, con quien deberá enfrentarse en la próxima fecha.



Los visitantes empezaron mejor que su rival e hilaron una serie de situaciones de gol desde temprano. Primero con Magallán, quien al minuto y medio erró un disparo tras una pelota parada en la que apareció por detrás de todos y no le pudo dar bien. Una muy clara fue a los siete en los pies de Wanchope Ábila. En un córner el nueve improvisó una tijera en el segundo palo, que picó en el piso y se fue cerca del palo izquierdo del arquero. Dos minutos después, Pablo Pérez quedó de frente al arco tras una jugada colectiva y le pegó pifiado.





Tras el dominio xeneize de los primeros minutos, los tucumanos empezaron a hacerse notar. El notorio mal estado del campo de juego generó imprecisiones y, por veces, se prestaron la pelota. A pesar del emparejamiento, Boca tuvo otra clara para pasar al frente. Fue a los 27', cuando Tevez centró desde la derecha del ataque pasado para la llegada de Pavón, quien enganchó de primera la pelota y no le acertó al arco. Batalla no podía hacer nada.





Pero cuando los tucumanos no habían generado mucho en ataque, otra vez el equipo de Barros Schelotto marcó mal una pelota parada y la pagó. Y Atlético pasó al frente. Guillermo Acosta ejecutó de frente al área contraria y Javier Toledo entró sin marca para ganarle a Rossi y establecer de cabeza el 1 a 0.





Wanchope tuvo el empate un minuto después pero la desperdició. Tras un gran pase de Tevez, el ex Huracán quedó mano a mano con el arquero y definió con un derechazo cruzado al que no le pudo dar ni fuerza ni dirección.





Boca tenía un gran desafío por delante ya que cuando se fue perdiendo al vestuario durante la Superliga no lo pudo dar vuelta. Además, se enfrentaba a un rival al que no le ganaba en esa cancha desde el Nacional de 1981. Por eso sabía que necesitaba un plus, y en esa apuesta, mandó en el segundo tiempo, convirtió de a poco a Batalla en la figura y logró el empate sobre el final.



Casi en cinco minutos un remate de tiro libre de Pavón pegó en la parte externa de la red. Cerca. A los 10' Tevez cabeceó un centro de Mas que Batalla mandó al córner. Guillermo mandó a la cancha a Reynoso por Jara y el equipo ganó en tenencia y peligrosidad. Fue el ex Talleres el que exigió al arquero tucumano a los 19' con un zurdazo desde muy lejos que tapó el uno. A los 23' Batalla otra vez le ganó el duelo a Wanchope.



En medio del dominio visitante Guillermo Acosta pudo haber aumentado a los trece, tras una jugada individual de Cristian Villagra. Además, dos errores arbitrales de Herrera dejaron todo igual. Primero no pitó lo que parecía un claro penal a Reynoso, y luego anuló por offside (no había) un gol de Atlético.







Pero de tanto empujar, Boca tuvo su premio. Treinta segundos pasado el tiempo reglamentario, Pavón mandó un centro que cabeceó al medio Nahitan Nandez, la despejó mal Nery Leyes y Walter Bou, otro que el Mellizo había sumado en ataque para conseguir el gol, terminó empujándola en la línea.