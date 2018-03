La Provincia presentó el Programa Comedores Saludables

Domingo, 18 de marzo de 2018

Se realizan controles nutricionales, de odontología y estudios de laboratorio en comedores y merenderos todos los sábados; comenzando hoy en los barrios Laguna Brava, Jardín, Río Paraná y Juan de Vera. En una primera etapa se avanzará en Capital y luego también en el interior de la Provincia.







El Gobierno provincial realizó este sábado el lanzamiento del programa “Comedores Saludables” en el comedor “Mi pequeño pony” del barrio laguna Brava. Se trata de una actividad articulada entre los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social.



El programa inició esta mañana en el comedor del barrio Laguna Brava y en el “San Miguel Arcángel” del barrio Jardín y por la tarde continuarán en los comedores “Paranacito” del B° Rio Paraná y en “Nuestra Señora de Fátima” del barrio Rio Paraná.



Al respecto, el subsecretario de Salud Pública, Luís Pérez, transmitió el saludo y la indicación del ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo para concretar junto a Desarrollo Social esta actividad, destacando que “es una prioridad para nosotros contar con comunidades saludables, por ello es tan importante poder trabajar junto a los comedores y merenderos de cada barrio”.



“Además de los controles nutricionales, odontológicos y de laboratorio, es fundamental trabajar sobre los hábitos saludables”, precisó. Entre otros conceptos, remarcó “el compromiso, la responsabilidad de trabajar de manera articulada con los distintos ministerios y en contacto permanente con la comunidad, como nos indica el Gobernador Gustavo Valdés”.



En tanto, el director de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social Lucas Carballo manifestó que “es un día muy especial ya que desde este comedor “Mi pequeño pony” largamos oficialmente el programa Comedores Saludables”. Precisó que inicia en Capital con operativos que se realizarán todos los sábados en cuatro barrios de manera simultánea y en una próxima etapa se desarrollarán en el interior de la provincia”.



El ministro de Desarrollo Social Federico Mouliá detalló que “se trata un programa articulado entre ambos ministerios para que sigamos con la tarea que hemos emprendido de ir trasformando cada día estos comedores y merenderos en centros de promoción saludables y para que las personas que asisten permanentemente tengan los distintos controles”



La actividad contó con el acompañamiento de la comunidad de los barrios, la participación del vice intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Emilio Lanari, del secretario de Desarrollo Social, Diógenes González, directores del Ministerio de Salud Pública, legisladores provinciales y concejales de la capital.



HÁBITOS SALUDABLE



La directora de Nutrición del Ministerio de Salud Pública, Iliana Tognola, especificó que “estamos trabajando de manera articulada con el área de Seguridad Alimentaria de la cartera de Desarrollo Social”.



“En esta primera intervención lo que estamos haciendo es controles de peso y talla, además de análisis de sangre para conocer el estado nutricional de los chicos que asisten a los comedores comunitarios, y de esta manera ver que mejoras podemos implementar en nuestros programas provinciales de alimentación, basándonos en la situación actual de los chicos”, especificó.



Agregó que “tenemos como principal objetivo, no sólo la buena alimentación y la nutrición de los chicos, sino también disminuir los porcentajes de sobre peso y obesidad infantil”. .



Por último comentó que “hoy también vamos a estar realizando controles en la feria de artesanías, que es una actividad que realiza la Municipalidad de Corrientes desde las 18 en el paseo Arazaty”.



ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES



Coordinan acciones de seguimiento y control



de pacientes con hipertensión y diabetes



Se realizó un encuentro en el marco del Programa “Cuidate Chamigo”, del cual participaron médicos, enfermeros y agentes sanitarios de los distintos CAPS de la Capital.



El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, continúa con el fortalecimiento de las acciones destinadas a mejorar la calidad de atención y seguimiento a los pacientes con diabetes e hipertensión. En este ámbito, se realizó la segunda capacitación del año para los equipos conformados de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Capital, para interiorizarse en las tareas que llevarán adelante con el Programa “Cuidate Chamigo”.



El trabajo es llevado adelante por médicos, enfermeros y agentes sanitarios de los CAPS, quienes recogen la información de los pacientes y los cargan en un sistema informático donde se cargan todos los datos de los pacientes para tener actualizada la base de datos de diabetes e hipertensión. En la capacitación se dieron a conocer las herramientas necesarias para entender el funcionamiento del sistema informático.



El coordinador del Programa Provincial de Diabetes, Mario Rodríguez, se refirió a la capacitación e indicó que “en esta oportunidad, hicimos hincapié en el abordaje estas dos enfermedades crónicas no trasmisibles, estuvimos capacitando en las estrategias a implementar, y dando a conocer los objetivos de la implementación del programa”.



Por su parte, el director de Coordinación de CAPS de la Capital, Christian Sarquís, dijo que se trató de una “una charla informativa, en donde se explicó los trabajos a desarrollar en el marco del Programa. Tendremos otros encuentros para explicar detalladamente el sistema de carga de datos de los pacientes con diabetes e hipertensión, como también se les dará a los médicos las guías prácticas del programa”.



PROGRAMA “CUIDATE CHAMIGO”



El Programa “Cuidate Chamigo” tiene como objetivo llegar a las personas que tengan alguna patología no transmisible, como diabetes e hipertensión, entre otras. Tiene tres ejes fundamentales: alimentación saludable, actividad física y controles en los centros de salud.



Este Programa se enfoca en las enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que se busca es el seguimiento, el control y la prevención de las personas que tengan alguna patología crónica o que presenten factores de riesgo y brindarles la asistencia correspondiente.