Comerciantes locales apoyan pedido de prórroga de Ahora 12 Sábado, 17 de marzo de 2018 La presentación a nivel federal la hizo CAME, en virtud de la aceptación que esa política de fomento de consumo logró en la ciudad desde su lanzamiento en septiembre de 2014. El sector mercantil de la ciudad ya analiza lo que dejó la temporada estival.



La Confederación Argentina de la Mediana Empresa solicitó al Gobierno Central la prórroga del Plan Nacional “Ahora 12”, que tiene vigencia hasta el 1º de abril próximo.

En esta capital, los comerciantes nucleados en CAME se sumaron a ese pedido mientras evalúan lo que dejó, en materia de ventas, el verano 2018 que vale decir: gasta sus últimos días.

El referente correntino de la mediana empresa, Enrique Collantes, anticipó a época que “entendemos que esa es una herramienta de crédito consolidada que fomenta las compras, el comercio, el empleo y la producción nacional”.

“Esperamos que finalmente el gobierno dé continuidad a esa línea de financiación que, a mi modo de ver, dinamiza el consumo y la gente ya la conoce y le da seguridad al momento de invertir en un bien”, aseveró. En tanto, Juan Carlos Martínez, gerente de una cadena de electrodomésticos ubicada en el microcentro de la ciudad indicó al respecto que “sería muy bueno que se extienda, por lo menos, por tres meses más”.

“Los clientes confían en ese programa y eso es muy importante. Todo lo que brinde seguridad y facilidades para adquirir productos o artefactos es indispensable para movilizar las ventas”, amplió.

“Se viene una verdadera revolución de precios para vender televisores para el Mundial de Rusia (ver recuadro abajo) . Ahora 12 y 18 son un puntal importante para que la gente se vuelque a consumir”, añadió. Desde su puesta en marcha en septiembre del 2014 (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), el plan se transformó en una valiosa política para que los consumidores argentinos pudieran recuperar el crédito al consumo. Con Ahora 12 se puede comprar en 12 o 18 cuotas fijas con tarjeta de crédito. También pueden adquirir productos de indumentaria, calzado, marroquinería, juguetes y juegos de mesa en 3 y 6 cuotas sin interés.



Balance por cambio de estación

“No nos podemos quejar, tuvimos buena rotación en todo lo relacionado a equipos de refrigeración hogareña (splits, aires ventana y ventiladores). La línea de heladeras y freezers también tuvo aceptable demanda”, detalló Martínez.

En tanto, Collantes puntualizó que “todavía no tenemos números limpios, pero hubo algunos rubros que tuvieron mejor verano que otros”.

“En líneas generales pienso que se vendió un poco menos que en igual etapa del año pasado. Es por eso defendemos las herramientas de fomento de consumo”, concluyó.





Abril, mes de la batalla de los televisores



Las tiendas de electrodomésticos de la ciudad comenzaron a recibir nuevo stock de televisores. De acuerdo a datos proporcionados desde las franquicias de cadenas nacionales apostadas en el microcentro citadino, abril será el mes de la batalla de los televisores.

“Si bien aún faltan unos meses para el mundial, se están preparando grandes ofertas para que todas las familias, en junion, puedan observar a la Selección Nacional en televisores de 43, 50, 55 y 75 pulgadas. Habrá precios muy competitivos con ofertas particulares imperdibles”,anticipó a época Juan Carlos Martínez, desde una firma nacional con dos sucursales en peatonal Junín y transversales.

De acuerdo a lo precisado, actualmente puede adquirirse un televisor smart de 32 pulgadas a 5.500 pesos. Uno de 43” a 9.500 pesos.

Los de 50” smart de tecnología 4K, según ofertas por día y empresa, pueden comprarse a entre 15.900 y 18 mil pesos. Los de 55” desde 30 mil y los gigantes de 75” a 59.900 pesos.

“Es tiempo de pantallas planas, grandes, inteligentes y con una calidad de imagen excepcional. Los precios serán imperdibles y se apunta a que las familias renueven sus TV y tengan entre dos o tres por familia”, semblanteó el comerciante.