Obras y anuncios en el 254º aniversario de Berón de Astrada

Sábado, 17 de marzo de 2018

El primer mandatario provincial, Gustavo Valdés, encabezó el acto central en conmemoración al 254º aniversario de la fundación de la localidad de Berón de Astrada, con el anuncio de nuevas obras.







En este marco, adelantó la construcción de un colegio secundario, la puesta en marcha de obras para la concreción de un nuevo Polideportivo, la refacción de la Parroquia San Antonio de Padua y la pavimentación de 10 cuadras dentro del casco urbano local.







Tras haber inaugurado establecimientos educativos y nuevas obras en la Comisaría de Distrito, dentro del departamento de Berón de Astrada, el Gobernador de la provincia acompañó a la comunidad astradense en un nuevo aniversario, presidiendo el acto central desarrollado el Polideportivo “Felipe Antonio Martelotte”.







En la oportunidad, el jefe de estado provincial estuvo acompañado por el intendente anfitrión, Adrián Curi; el vicegobernador Gustavo Canteros; los ministros: de Educación, Susana Benítez; de Seguridad, Juan José López Desimoni, de Coordinación; Horacio Ortega; los legisladores provinciales, Ricardo Colombi, Manuel Aguirre, Javier Sáez y Albana Rotela; los intendentes, Pablo Puyol de Ramada Paso; Roberto Sala de Villa Olivari; Sebastián Torales de Loreto; Eduardo Burna de Ituzaingó y Walter Almirón de Itá ibaté.







La ceremonia dio inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutadas por la Banda de Música de la Policía de Corrientes. Posteriormente, se llevó a cabo la tradicional invocación religiosa, a cargo del presbítero Guillermo González.







Palabras del Gobernador Gustavo Valdés



En la oportunidad, el primer mandatario manifestó su “satisfacción de poder estar por primera vez como gobernador en esta ciudad”. Habló “de la mirada pasada pero buscando el avance para esta ciudad a futuro”, recordando “la apertura de la escuela secundaria en Yahapé, el jardín de infantes y las refacciones de la Comisaría de Berón de Astrada”, a la vez que adelantó “las próximas obras del nuevo Polideportivo, el cual reemplazará al anterior para que los jóvenes puedan tener una mejor actividad física y social”.



Ante la mirada atenta de la comunidad educativa presente, Gustavo Valdés –posteriormente- se comprometió a construir un nuevo colegio secundario en la localidad, remarcando que “no existe en una sociedad la posibilidad de salir adelante si no hay un compromiso en educación, pero tiene que ser un compromiso verdadero y un compromiso cierto”. Además, destacó la ambición y el compromiso de que “todos los colegios -sean rurales o de la ciudad- antes de que finalicemos nuestro mandato, tengan conexión a internet, del primero al último”.



Continuando con su alocución, el mandatario provincial -añadiendo- anunció la puesta en marcha de la refacción de la Parroquia San Antonio de Padua, ya que “también necesitamos como pueblo creyente un lugar para dar gracias a Dios”.



En otro orden de temas, y ante el pedido del jefe comunal, el Gobernador adelantó también “obras de pavimentación para 10 cuadras”, en el caso urbano de la localidad.



Para terminar, Valdés expresó su compromiso “con el pueblo astradeño, trabajando juntos y no con divisiones, porque todos somos Corrientes, y los convoco a todos para construir el futuro que nos merecemos”.







La Historia lo hacen sus pueblos y su gente



El intendente de Berón de Astrada, Adríán Curi subrayó –por su parte- la estabilidad del municipio y “que su gente debe protagonizar con liderazgo una nueva etapa de expansión y crecimiento”. Recalcó la lucha de los antepasados para lograr todo lo que su ciudad logró con esfuerzo.



Dijo “como no estar felices todos al ver que recientemente inauguramos el tan anhelado colegio secundario en Yahape, el jardín de Infantes de la escuela 28, el avance de obra del Poliderportivo del barrio San Jose entre otras que se están ejecutando.



Para finalizar agradeció a todos los que han luchado y se comprometió a cumplir con todo las mejoras necesarias para que Berón de Astrada siga creciendo cada día un poco más.