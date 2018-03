Jorge Sampaoli sumó a Ángel Correa a la gira de la Selección Sábado, 17 de marzo de 2018 El jugador de Atlético de Madrid estaba en la lista de reserva. El DT no bajó a ningún convocado.



El último partido del ex San Lorenzo en el seleccionado se produjo el 1 de septiembre de 2017 en el empate sin goles como visitante ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. En ese partido reemplazó a Ángel Di María a falta de un minuto.



Sampaoli anunció la convocatoria de Correa un día después de que convirtiera un tanto en la goleada 5-1 que Atlético de Madrid logró como visitante frente al Lokomotiv de Moscú en los octavos de final de la Liga de Europa.



De esta forma, Argentina tendrá un plantel de 28 futbolistas para jugar el 23 de marzo ante Italia en Manchester y el 27 frente a España, en Madrid.



Será su última oportunidad para definir la lista de 23 jugadores que convocará de cara al campeonato del mundo, ya que el técnico anunció en su reciente conferencia de prensa que no usará la opción de llamar a 35 futbolistas porque quiere evitar el disgusto de desvincularlos antes del Mundial.





Por su parte, la AFA dio conocer el cronograma del seleccionado argentino en Manchester, donde se hospedarán en el complejo del City de Pep Guardiola. Los futbolistas del seleccionado argentino que militan en el exterior llegarán a Inglaterra entre el domingo y lunes, en diversos horarios y los del fútbol local, en tanto, arribarán entre lunes y martes.



La primera práctica será este lunes 19 a la tarde, mientras que el martes se hará el entrenamiento a la mañana; ambos abiertos a la prensa durante los primeros 15 minutos. Ese día por la tarde el ensayo será a puertas cerradas.



Ya el miércoles 21, con el grupo completo, Argentina se entrenará en doble turno, mientras que el jueves habrá práctica matutina y conferencia de prensa de Sampaoli a la tarde, tras reconocer el campo del estadio Etihad, donde el viernes (a las 16.45 de Argentina) se medirá ante Italia.



El sábado, por último, el plantel viajará a Madrid, donde ya habrá un entrenamiento vespertino de cara al duelo del martes 27, a las 17.30 de Argentina, contra España en el estadio del Atlético de Madrid.