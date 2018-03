Valdés anunció el pronto lanzamiento del Plan Iberá 2

Sábado, 17 de marzo de 2018

El gobernador Gustavo Valdés anunció el próximo lanzamiento del Plan Iberá II, que incluye obras de infraestructura y servicios, sumamente necesarias ante la gran cantidad de demanda turística que lleva a que la provincia tenga que mejorar las ofertas.







Luego de la reunión que sostuvo en el Salón Azul de la casa de Gobierno al promediar la mañana con integrantes del Comité Iberá y funcionarios del gabinete provincial vinculados con las obras que se va a ejecutar en el futuro, el doctor Gustavo Valdés dijo que están trabajando para hacer “una presentación y una convocatoria a los distintos intendentes de las localidades que comprende el Plan Iberá II, con la modalidad que se va a adoptar hacia adelante”.







En relación a esta nueva etapa de desarrollo del Iberá, el gobernador refirió que habrá más inversión “hablábamos que el Comité Iberá tiene que tener a su alcance las herramientas necesarias para lograr el desarrollo. Nosotros decíamos que uno de los pilares de nuestro gobierno era el desarrollo y uno de los potenciales más grande que tenemos los correntinos es el turismo y es el que más mano de obra puede denerar en los próximos tiempos y por lo tanto le vamos a dar impulsos. No lo vamos a hacer sólo desde la provincia, debemos hacerlos con los municipios interesados, donde tenemos que tratar acerca de caminos, esparcimiento, agua potable, deporte, energía el eléctrica, para mejorar”.







Valdés recordó que a poco de asumir el presidente había dicho que los esteros del Iberá “debía ser la nave insignia del desarrollo, en lo que tiene que ver en materia turística y lo estuvo haciendo. Incluso Mauricio Macri estuvo descansando en Los Esteros del Iberá con su esposa y su familia”. Por ello dijo que el gobierno provincial debe adoptar las medidas conducentes para que “Los Esteros del Iberá sean realmente una salida laboral. En esta Semana Santa todas las plazas en el Iberá están colmadas al 100 por ciento, esto quiere decir que hoy tenemos una demanda muy superior a la oferta que se está dando. Estamos armando paseos que son interesantes y lo vamos a presentar próximamente”.







Respondiendo a una inquietud de la prensa el mandatario indicó que se está reuniendo los recursos y cómo van a distribuirlos, qué organismo lo va a ejecutar, pero con un solo fin que “es mejorar todo lo que es infraestructura, caminos, servicios que tiene que brindar Los Esteros del Iberá. Por supuesto, apalancados por dos bancos que son centrales, el C.F.I. (Consejo Federal de Inversiones) para créditos en inversiones trabajando con el área correspondiente y con el Banco de Corrientes. Me parece que es muy interesante lo que se viene y tenemos que empujar todos para lograr los objetivos”.







Sobre el particular, Valdés sostuvo que el gran interés que despierta hoy Los Esteros del Iberá en el sector privado es fundamental y “tenemos propuestas de inversión muy interesante y nosotros debemos generarles las condiciones para que esas inversiones puedan llegar a Los Esteros y que permita realmente dar un segundo paso. Por eso se va a llamar y vamos a hacer la presentación del Plan Iberá II.











En cuanto al programa costero en la Capital, el doctor Gustavo Valdés señaló que se está avanzando y me parece que es una buena propuesta, que nos tiene que contener a todos. Toda la zona portuaria tenemos que aprovechar los vecinos de Corrientes, toda la provincia de Corrientes. Uno de los mejores lugares que tiene la Capital es su puerto y nosotros tenemos que lograr su desarrollo, no sólo con viviendas, espacios públicos, sino también desarrollo educativo, deportivo. Juntos, Nación, provincia y municipio debemos trabajar juntos para recuperar ese hermoso paseo en la ciudad”.







Cristian Piris







El ministro de Turismo, Cristian Piris, sobre la reunión junto a Gustavo Valdés y otros funcionarios, donde se presentó el Plan Iberá II expresó “acabamos de presentarle al gobernador un plan de obras para liberar toda la región del Iberá que abarca caminos y pistas de aterrizaje, centros de interpretación, y museos”.







Sobre el Plan Iberá II el titular de la cartera de Turismo hizo hincapié en que “es un proyecto es muy abarcador y ambicioso en lo que tiene que ver con nuestros objetivos, lo que nos va a permitir terminar de consolidar Iberá como destino turístico”. Además, agregó que “el gobernador nos dio su aprobación sobre los distintos proyectos y nos permitió avanzar”.







Este fue el primer encuentro porque Valdés anunció que habrá más para puntualizar detalles de las obras, siendo esta la dinámica del gobierno. La reunión fue llevada a cabo para que el mandatario provincial, tome conocimiento de las especificaciones que tiene el proyecto, y sean puntualizados los puntos en los que se debe avanzar.







Para finalizar, Piris puntualizó que al proyecto “lo vamos a presentar en sociedad con los intendentes, legisladores, con los operadores turísticos y todos los que estén comprometidos con esta propuesta. El objetivo sería que se tome conocimientos de lo que tenemos pensado desarrollar en este Plan Iberá II”.







Presencias







Previo a las declaraciones efectuadas a la prensa, el gobernador se reunió en el Salón Azul de la Casa de Gobierno con miembros del Comité Iberá y miembros del gabinete provincial. Estuvieron los ministros de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, de Turismo, Cristian Piris, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, el senador provincial y presidente del comité Iberá, Sergio Flintas, el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, el coordinador del Ministerio de Turismo de la Nación, Sebastián Slovayen; el secretario de Producción, Manuel García Olano, la representante de la Fundación CLT, Marisi López, y otros funcionarios.-