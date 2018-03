Leonardo Ponzio cumplió con su promesa y se rapó Viernes, 16 de marzo de 2018 El capitán apareció con su nuevo look en el primer entrenamiento después de la consagración frente a Boca.



Mientras en La Boca apareció Daniel Angelici para mantener una dura charla con el plantel, en el predio que River tiene en Ezeiza se vivió la contracara con un clima de fiesta después de la consagración en la Supercopa. Entre esas caras sonrientes sorprendió la de Leonardo Ponzio, quien mostró su nuevo look.



El capitán y referente de River decidió raparse para cumplir con una promesa que, cuentan, les hizo a su mujer y a su hija. Por eso, Ponzio eliminó su abundante y característica cabellera.



"Son sensaciones especiales que uno tiene tras una victoria como ésta. Estos partidos se definen por situaciones puntuales y en ese sentido River esta noche estuvo muy fino. Tuvimos una energía extra para ganarle a Boca", fue el análisis de Ponzio tras el 2-0 sobre Boca en Mendoza.



Este viernes fue el reencuentro del grupo. Tras darles el jueves de descanso, Marcelo Gallardo dispuso de un entrenamiento moderado para sus jugadores este viernes. Luego de una entrada en calor, un grupo hizo actividades regenerativas y el otro, ejercicios físico-técnicos. La jornada finalizó con trabajos de capacidad aeróbica y definición.



Este sábado se cumplirá con el último entrenamiento, en el Monumental, para que el técnico defina los once titulares que recibirán el domingo a Belgrano de Córdoba.