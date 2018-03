No soportó la derrota de Boca y se tiró de un puente Viernes, 16 de marzo de 2018 El hincha estaba alcoholizado, cayó entre unas malezas y sobrevivió.



Muchos no lo pueden comprender pero a veces las derrotas duelen. La impotencia de la tercera definición "mano a mano" ante River dejó a este hincha de Boca más golpeado que a la mayoría y tomó una decisión drástica. Todos los boquenses estaban deprimidos por la decepcionante actuación de los muchachos de Guillermo, pero además este hombre tenía varios gramos de alcohol en sangre. Entonces se arrimó hasta el puente Carretero del río Dulce y se lanzó al vacío.





Ocurrió en Santiago del Estero, cerca de la medianoche, en la zona de las Termas de Río Hondo. El teléfono sonó en la Sub Comisaría de Villa Balnearia y al atender fueron informados de que un hombre se había arrojado al río desde el puente Carretero. Hacía allí se dirigieron los policías y comenzaron el rastrillaje para encontrar a la persona con ayuda de los bomberos.



Tras algunos minutos de búsqueda, los uniformados lo hallaron. Se trataba de un hombre de 38 años. Estaba vivo y algo confundido entre la maleza. Visiblemente borracho, cuando le preguntaron por lo ocurrido el hombre aseguró que había intentado quitarse la vida después del resultado de la final de la Supercopa Argentina en la que River le ganó 2 a 0 a Boca.



Tal como informa el diario Panorama, inmediatamente el hombre fue trasladado al hospital de la zona donde quedó internado y está estable. Tuvo la suerte de caer entre las malezas ya que los vecinos de la zona aseguran que el caudaloso río Dulce es muy peligroso.