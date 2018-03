El Gobierno de Vidal convocó a otra reunión a los docentes

Viernes, 16 de marzo de 2018

Será el miércoles en el Ministerio de Economía. Los gremios habían exigido esta semana un nuevo encuentro por la paritaria.





Después de una semana sin novedades y con funcionamiento normal de las escuelas, el Gobierno de la Provincia anunció la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios docentes para discutir salarios. Será el próximo miércoles 21 en el Ministerio de Economía y las autoridades prometen "mejorar las ofertas anteriores", aunque por ahora no se conocen detalles.



Mientras, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente (FEB, Suteba, UDA, Amet, Sadop, Udocba) realizan asambleas y plenarios para determinar eventuales planes de lucha. Hoy se conocerán los resultados de esos encuentros y no se descartan nuevos paros. En el arranque del ciclo lectivo, los educadores realizaron dos huelgas, el 5 y 6 de marzo. Fue una medida de alcance nacional, convocada por Ctera, DAC y otras centrales con extensión en todo el país.







Desde entonces, los maestros volvieron a clases y no hubo interrupciones. Los conflictos pasaron por otros ejes en este comienzo de la actividad en el sistema: el rechazo al cierre de las escuelas en la zona del Delta o la suspensión de la actividad en los bachilleratos para adultos, por un cambio en el sistema de educación para mayores de 18 años. El caso de los establecimientos en las islas se revisó: las 8 institutos que se habían cerrado reabrieron. Los dos últimos iniciaron esta mañana la actividad.



En cuanto a la pelea por los salarios para 2018, el Gobierno de María Eugenia Vidal hizo tres encuentros paritarios y en todos ofreció 15% de aumento en tres tramos y agregó un plus por presentismo de hasta 6.000 pesos anuales. En la reunión incluyó la variante de la revisión de la pauta de incremento a partir de noviembre en función de la inflación.







Imposibilitada, asegura, de estirar esa propuesta en porcentajes, la Provincia insistirá con variantes que irían por mejorar el concepto de presentismo o alguna fórmula de "recuperación" de algún punto de pérdida.





"Es difícil que el Gobierno ponga en un documento un aumento mayor al 15%", explicaron a Clarín fuentes que siguen de cerca la negociación. "Dejaría en muy malas condiciones a los gremios que cerraron por ese número", agregaron. En ese lote están Comercio, Obras Sanitarias y otros sindicatos de peso.



La relación entre autoridades bonaerenses y los gremios parece menos belicosa que el año pasado, cuando hubo 17 paros en el primer cuatrimestre del año. Los funcionarios provinciales dijeron que "entre noviembre y hoy, se han realizado 10 mesas técnicas para debatir condiciones laborales, salud y presentismo, entre otros temas de la agenda".



La Plata. Corresponsal