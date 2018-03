La Justicia argentina investiga a la Fundación Messi

Viernes, 16 de marzo de 2018

Es a partir de una denuncia anónima que la Procelac derivó al juez nacional en lo criminal y correccional Luis Alberto Schelgel.





La Justicia argentina abrió una causa e investigará a la Fundación Leo Messi por presuntos desvíos de fondos y lavado de dinero. Es a partir de una denuncia anónima que llegó a la Procelac y que cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 60 a cargo del Dr. Luis Alberto Schelgel y contará con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 61 que tiene a la fiscal Andrea Giudice.



Según trascendió desde Procelac, la oficina recibió unos correos electrónicos vinculados a otra proceso penal. Dicho proceso se remonta a 2016, cuando un antiguo socio de Jorge Messi, Abelardo Alejandro Rebosio, acusó a la familia de desviar dinero que debía ser invertido en fines sociales. Los Messi negaron las acusaciones, Rebosio no aportó la documentación necesaria para continuar con el proceso y la causa se archivó.



Pero en enero, a partir de los documentos de Football Leaks obtenidos por el diario alemán Der Spiegel y compartidos con la red de medios europeos de Colaboraciones en proyectos de Investigación (EIC), se supo que la Fundación Messi está bajo el foco de la Hacienda española desde 2016. El fisco abrió a principios de ese año una inspección general al Barcelona y, poco después, comenzó a interesarse por los pagos del club a la entidad social del jugador: al menos 7,5 millones de euros de donativos para una entidad social gestionada por la familia Messi que tiene sede en Barcelona y en Rosario.



La Fundación Leo Messi se creó en España en 2007, pero no se registró de manera oficial hasta 2013. En junio de 2009, aún sin estar registrada, la entidad abrió una delegación con el mismo nombre en Argentina. Esta dio paso a una segunda, también con el nombre de Fundación Leo Messi, ya independiente de la matriz española pero aún receptora de sumas millonarias procedentes de la fundación con sede en Barcelona.



Preguntado por EIC, Jorge Messi, padre del jugador y presidente de la entidad con sede en Rosario, afirmó que se habían cumplido las obligaciones y requisitos de la legislación argentina. La principal sospecha en España es que Jorge y Rodrigo Messi -uno de los hermanos de Lionel- utilizaron la ONG para, presuntamente, cobrar derechos de imagen de la estrella del Barcelona sin tributarlos a la Hacienda española.



Además, según el sitio ABC de Madrid, existen documentos y otras fuentes que cifran el presunto desvío de dinero en al menos 10 millones de euros, procedentes -supuestamente- de acuerdos con distintas empresas patrocinadoras que han firmado convenios con la Fundación Leo Messi para contar con la imagen del futbolista, pero que Messi no los declara como ingresos suyos. La ONG de los Messi no presentó balances en España ni en Argentina.



En la causa que abrió la Justicia argentina se incluyen las diversas investigaciones periodísticas que en los últimos dos años publicaron los diarios La Nación, ABC y El Mundo -ambos de España-, el canal español La Sexta y la revista alemana Der Spiegel.