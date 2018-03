El Gobierno provincial presentó a municipios del área metropolitana un proyecto de gestión de residuos

Viernes, 16 de marzo de 2018

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este jueves en Casa de Gobierno una reunión con intendentes del área metropolitana, en la cual se les presentó una propuesta de gestión de residuos, gestada por la Provincia. En la ocasión, los jefes comunales expresaron adhesión a la misma y el mandatario provincial calificó ello como un “acuerdo histórico”.







“Este lunes a las 10 vamos a suscribir este acuerdo histórico por la basura de todos los municipios del área metropolitana”, fueron las palabras finales del Gobernador, tras escuchar en la reunión, junto al ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, la adhesión de todos los intendentes presentes este jueves a la tarde en el Salón Verde de Casa de Gobierno.







Allí fueron convocados y acudieron los jefes comunales Eduardo Tassano, de Capital; Martín Jetter, de Riachuelo; Raúl González, de El Sombrero; Alcides Meza, de San Lorenzo; Augusto Navarrete, de Santa Ana, Germán Fernández, de Itatí; Ricardo Valenzuela, de San Luis del Palmar; Guillermo Osnaghi, de Paso de la Patria, Pablo Puyol, de Ramada Paso, Verónica Morales Maciel, de San Cosme; y José Cheme, de Empedrado.







Tras el encuentro, Valdés señaló a la prensa que “fue una reunión de trabajo con los distintos intendentes para ponernos de acuerdo, escucharlos y así poder suscribir luego un convenio para que podamos gestionar juntos la basura”.







El Gobernador consideró así que el mismo “es un convenio de gran trascendencia, porque tiene que ver con la forma de tratar la basura y no debe quedar sólo en el área metropolitana, sino también extenderse a las diversas regiones de la provincia, lo que nos implica un trabajo para adelante”. Seguidamente señaló que “hoy estamos dando un primer paso muy positivo, donde con todos los intendentes, sin distinción de partidos políticos, estamos fijando una política de Estado vinculada al desarrollo sustentable del medio ambiente”.







El mandatario sostuvo luego que debe ser “una política en común para los próximos 30 años con un plan moderno e inteligente con todos los equipos técnicos de los municipios, de una manera ordenada con todas las normas que tienen que ver con el saneamiento ambiental”. Y aclaró que “esto es todo un trabajo por delante, pero hoy dimos el primer paso, el más importante, que es ponernos de acuerdo con los intendentes.”







Cabe señalar que la propuesta del Gobierno provincial presentada a los jefes comunales se denomina “Plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, zona Metropolitana” y en la oportunidad fue explicada por sus responsables técnicos, el ingeniero Jorge Romero y la doctora Virginia Solis.







“El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población a través de una gestión ambiental participativa y responsable para lograr el ordenamiento y la mejora de la gestión de residuos sólidos en la provincia, bajo el enfoque de la economía circular”, afirmaron en la ocasión los profesionales, con la premisa de que “los residuos no son basura, sino recursos para gestionar”.







Es así que establecieron tres componentes en este plan. Primeramente, el “mejoramiento del hábitat”, que “comprende las obras de infraestructura para un adecuado manejo regional de residuos sólidos urbanos y el saneamiento ambiental de basurales a cielo abierto”.







Luego el “desarrollo sostenible”, que “comprende las campañas, educación ambiental, aplicación de nuevas tecnologías sustentables y planificación ambiental, que permitan desarrollar hábitos en la población a fin reducir la generación de residuos y disminuir los que son enviados a disposición final con el objetivo mejorar la eficiencia de las inversiones en infraestructura pública, más la elaboración normativa e instrumentos obligacionales con modelos asociativos y normas jurídicas”. Y finalmente la “inclusión social y regularización laboral de recolectores informales”.







Adhesiones de los intendentes







Tassano fue el primero en manifestar su adhesión a esta propuesta y su intención en suscribir el acuerdo respectivo, afirmando que “este programa, con esta proyección y el enfoque que le dan, una perspectiva completa, es un alivio importante en este tema en el cual nosotros sostenemos que el cambio climático no es un problema del mundo, es un problema de todos y Corrientes está en el mundo así que de nuestra parte toda nuestra disposición, la adhesión total”.







“Celebramos la medida, vamos a acompañar con lo que ustedes necesiten, con nuestros equipos, y nuestros estudios, porque esta es una de las cosas que más nos reclaman los vecinos de la Capital”, agregó el jefe comunal, asegurando que “vamos a trabajar fervientemente, así que lo único que podemos decir es esto, la adhesión, el apoyo y celebramos que esto sea una política del Estado provincial”.







Luego, Jetter señaló que “(en Riachuelo) hemos adquirido un predio para poder tratar los residuos, pero lamentablemente hasta el día de hoy no hemos podido hacer una disposición correcta para no dañar el medio ambiente y la verdad que desde la Provincia salga esta idea es muy bueno. Coincidimos y celebramos totalmente con cuidar el medio ambiente”.







Por su parte, González (El Sombrero) aceptó “acompañar y promover esta propuesta que entendemos que es una parte de una decisión y una agenda de modernización que está instalada y debemos cuidar el medio ambiente.” Mientras que Meza (San Lorenzo) agregó que “es importante de que todos los municipios nos sumemos a este proyecto porque no contamos con todos los recursos para solucionar este problema”.







Asimismo, Navarrete (Santa Ana) señaló que “esto no es una problemática que le corresponda a la provincia, pero celebramos esta iniciativa la que vamos a acompañar”, seguido por Fernández (Itatí), expresando que “nos sorprende gratamente que nos hayan invitado a trabajar juntos, Itatí se suma”. A su turno, Valenzuela (San Luis del Palmar) manifestó que “nos sentimos realmente preocupados por este tema, agradezco por la iniciativa y no tenemos problemas en apoyarla”.







Siguió Osnaghi (Paso de la Patria) indicando que “los recursos municipales no alcanzan y gracias al apoyo del Gobierno provincial pudimos limpiar los caminos y el ordenamiento de la basura está, pero la clasificación no lo pudimos hacer”.







Otra de las respuestas de los jefes comunales fue la de Puyol (Ramada Paso), afirmando que “esta iniciativa es muy importante para nosotros porque a veces no tenemos camión compactador para reducir la basura”, mientras que Maciel (San Cosme) felicitó la iniciativa por “dar solución a un problema que es de los municipios y finalmente Cheme (Empedrado) sostuvo que “es prioridad la agenda de residuos, el cuidado del medio ambiente, por eso adherimos totalmente a esta primer etapa del proyecto”.







Presencias







Cabe señalar que en la reunión también participaron los ministros de Hacienda, Enrique Vaz Torres; de Obras y Servicios Públicos, Bernardo Rodríguez; y de Desarrollo Social, Federico Mouliá, además de otros funcionarios provinciales y municipales.