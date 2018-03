Valdés avanzó con Nación y el Municipio sobre el proyecto de desarrollo costero para Capital

Viernes, 16 de marzo de 2018

El gobernador Gustavo Valdés recibió en su despacho oficial al presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús para avanzar en la refuncionalización de predios en la ciudad de Corrientes, con miras al desarrollo costero.





También estuvieron en este encuentro, el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo y el intendente Eduardo Tassano, coincidiendo en que Nación, Provincia y Municipio trabajan con el “respaldo” del presidente Mauricio Macri en pos de este proyecto turístico para la Capital.







“Vamos a estar tomando las decisiones necesarias para luchar por este desarrollo que necesitan los correntinos, trabajando Nación, Provincia y Municipio juntos”, aseguró Valdés a Información Pública, tras el encuentro en Casa de Gobierno, pasado el mediodía de este jueves, en el que también estuvieron el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega y el director nacional de Promoción de Inversiones del Plan Belgrano, Juan Pablo Ybarra.



El objetivo de la reunión fue avanzar con la refuncionalización de diversos predios, principalmente en la zona portuaria, inscribiéndose en este marco también el traslado de la Unidad Penal Nº 1 y el Ex Regimiento de Infantería Nº 9, en vistas a poner en marcha el Proyecto de Desarrollo Costero para Capital, el cuál se denominará “Agua Brillante”, según indicó Ybarra.



“Estamos en los primeros pasos, tomando las primeras definiciones, la idea es generar la posibilidad de comenzar a diseñar un proyecto colectivo en la ciudad de Corrientes para incorporar predios que son nacionales y provinciales, trabajando en una propuesta con la decisión de recuperarlos para la ciudadanía”, sostuvo al respecto el gobernador Valdés.



El mandatario provincial consideró que “todos estos predios deben tener un aprovechamiento en conjunto”, porque “son maravillosos y no solamente tienen que estar en manos del Estado, sino que debe haber un aprovechamiento público-privado, donde todos disfrutemos de este paseo costero”.



Por su parte, Tassano agregó que “esta es una oportunidad para que el Municipio y Nación salden viejas deudas” y reconoció que “hay conflictos judiciales en algunas áreas entre la Comuna y el Gobierno Nacional con respecto a la propiedad, algo que ahora podemos allanar”. Así fue que el jefe comunal aseguró que que su gestión se pone a “disposición” de este proyecto y que “vamos a dar todas las facilidades”, porque “el desafío es que el desarrollo costero esté incluido como primera línea en la planificación de la ciudad”.



En tanto, Lanús expresó en la ocasión que “estoy muy contento de que podamos estar trabajando en esta parte del país” y en este marco sostuvo que “el Gobierno Nacional, junto al Provincial y al Municipal, buscamos cambiarles de foco a los vecinos de la ciudad de Corrientes en este caso”.



Sobre el espacio costero que se busca refuncionalizar, el funcionario nacional señaló que “estuve hoy a la mañana recorriendo los predios y vi lo que significa para Corrientes y, también, observé como una ciudad que tiene vista al río, tiene desaprovechados algunos inmuebles para el uso privado del Estado”.



Y recalcó que “la buena noticia es que los tres niveles del Estados estamos trabajando para resignificar y revalorizar más la zona costera, para que toda la gente de Corrientes y de la zona metropolitana pueda disfrutar de la costa que tienen, que es maravillosa”.



Por otra parte, Valdés indicó que “se verá un aprovechamiento del 50 por ciento de ese predio para el uso público, lo que va implicar tener escuelas, un club deportivo, para poder diseñar dentro de todo ese predio, todo lo que necesita la ciudad y los vecinos para un mejor funcionamiento”.



Asimismo, el mandatario provincial aclaró que “el puerto de Corrientes va continuar funcionando hasta que esté el nuevo puerto, que es el que se está proyectando en el área de El Sombrero. Estos son los primeros pasos, pero es importante la definición que venimos tomando”.



Agregó que “también contamos con otros predios que tienen que ver una de las promesas que habíamos hecho en el discurso del 1 de mayo, que es trasladar la Cárcel que está cerca del Puente, dónde habrá una inversión importante”. Incluyó también en este marco al Regimiento lindero, entendiendo que “debemos tener una visión clara del destino del predio, buscamos seguir desarrollando lo que tiene que ver con la Costanera Sur y poder recuperar nuevas infraestructuras y circulación en Corrientes”.



Consultado sobre la reunión que mantuvo semanas atrás con Macri en Casa Rosada, tras la cual se conoció este proyecto, Valdés afirmó que “contamos con el respaldo del Presidente de la Nación, que conoce Corrientes y cree en los correntinos” .Y sostuvo que “hoy nos está dando el aporte que no tuvimos antes y a partir de ahora estaremos haciendo los tres estamentos juntos este proyecto para la Capital, con la optimización de sus costas y la refuncionalización de la ciudad, porque tenemos que tener una ciudad moderna, donde seamos la perla del turismo de todo el Norte argentino, combinado con los Estero del Iberá”.