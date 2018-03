Citaron como testigos a los representantes de Tevez y Heinze

Jueves, 15 de marzo de 2018

Lo dispuso el juez Casanello junto con otras diez personas que aparecen en las transferencias a las cuentas ligadas a Lázaro Báez en Suiza.







El juez federal Sebastián Casanello resolvió citar como testigos para que declaren la causa de la "ruta del dinero K" a una docena de personas que figuran como depositantes de dinero en cuentas bancarias suizas relacionadas con el detenido empresario Lázaro Báez.



Entre los citados se encuentran los representantes de los futbolistas Carlos Tevez y Gabriel Heinze. Tanto el ídolo de Boca Juniors como el actual técnico de Vélez Sarsfield negaron conocer o tener algún tipo de relación con Báez o sus hijos, depositarios finales de las cuentas investigadas.



Se trata de cinco cuentas bancarias cuyo secreto levantaron las autoridades suizas a pedido de la Justicia argentina en el marco de la causa por lavado de dinero seguida contra Báez, sus hijos y otros acusados. Tevez figura con una transferencia por US$ 550 mil y Heinze por otra por US$ 180 mil.



El representante de Tevez, Adrián Roucco, explicó públicamente que el vínculo de su representado con Báez es "cero" y aseguró que "jamás" hubo transacción alguna con el detenido empresario ligado al kirchnerismo.



"Carlos Tevez, residente fiscal en Inglaterra, necesitaba enviar plata al país. Él cobraba su sueldo deducidos los impuestos, porque el club en Inglaterra es agente de retención. Eso va a parar a una cuenta que él designe. Y él tenía una cuenta de ahorro en Suiza", explicó Roucco.



"La operación obedeció a una transferencia bancaria legítima desde su cuenta personal en el extranjero a la cuenta bancaria indicada por la entidad argentina encargada de repatriar los fondos para la realización de una inversión local", había dicho a su vez a través de un comunicado el representante de Heinze.



No trascendieron los nombres de las otras diez personas argentinas que figuran que hicieron transferencias bancarias a alguna de las cinco cuentas bancarias suizas investigadas en el país aunque fuentes judiciales dijeron que en principio ninguna de ellas es conocida popularmente.