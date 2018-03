Barros Schelotto: "La verdad, no nos llegaron nunca" Jueves, 15 de marzo de 2018 Guillermo Barros Schelotto vivió este miércoles uno de los días más difíciles de su exitoso ciclo en Boca, que lo tiene como puntero en la Superliga.

Y en la noche mendocina, el DT no dudó en expresar su bronca por un resultado que consideró injusto.





"La verdad, no nos llegaron nunca", afirmó Guillermo ante los periodistas, para luego agregar: "Cuando mejor estábamos, nos meten la contra en el segundo gol. La verdad, fue un partido raro".







Por su parte Carlos Tevez, que protagonizó una de las actuaciones más decepcionantes de Boca, remarcó que los dos tantos de River "fueron dos errores" propios. Y sentenció: "No nos pueden hacer esos goles..."





Pablo Pérez remarcó la necesidad de mirar hacia el futuro, en un Boca que tiene los desafíos de asegurar la Superliga, de la que es cómodo puntero, y garantizar la clasificación en la Copa Libertadores. "Ya está, perdimos y hay que dar vuelta la página", afirmó el volante.