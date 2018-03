"Jugar mal estos dos meses fue parte de la estrategia"

Con mucha alegría pero también la evidencia de que tenía mucha bronca contenida. Así se mostró Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior al 2-0 contra Boca que significó un nuevo título para River.





"Debo sincerarme: jugar mal estos dos meses fue parte de la estrategia", afirmó un sarcástico Gallardo cuando le consultaron por la diferencia de nivel que mostró River con respecto a su paupérrimas últimas actuaciones. En ese sentido, postuló: "Si ellos se dejaban llevar por lo que veían, claramente no sabían a qué jugábamos".





Además, aprovechó para recordar sus triunfos en los mano a mano anteriores con Boca. "Ellos sabían que no eran favoritos, a Boca siempre le costó contra nosotros", aseveró.



Y luego fue más lejos con sus dichos punzantes. "Quiero que se respete a un equipo que supo ser campeón. No es un desahogo, pero es para que entiendan que cuando este equipo tiene algo importante por delante sabe estar presente".