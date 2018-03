Del Potro se quedó con el duelo de argentinos y sigue soñando

Jueves, 15 de marzo de 2018

Se impuso a Mayer en tres sets para llegar a los cuartos de final de Indian Wells.







¿Quiénes son los mejores del ranking mundial de tenis? Si se separa a Roger Federer y a Rafael Nadal, extraterrestres por sus condiciones técnicas y por su capacidad para sobreponerse a dificultades físicas jugando siempre al mejor nivel, arriba están aquellos que aprovechan sus buenos momentos y salen a flote cuando llega la mala y hay que apelar a otros argumentos no tenísticos. Juan Martín Del Potro es uno de ellos en el top ten y en la noche de este miércoles sacó a flote un duro partido ante Leonardo Mayer para avanzar a los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells, por 3-6, 7-6 (7-2) y 6-3.



Soportó como pudo el gran nivel que tuvo el correntino en ese primer set que se llevó por 6-3, remontó un quiebre en el segundo para forzar un tie break en el que se focalizó hasta ganarlo 7-2 y con el golpe justo en el arranque del set final, cerró 6-3 el partido en la noche del desierto californiano, en la madrugada argentina.



En uno de los cuartos de final, a Del Potro (8°) le tocará este viernes enfrentar al alemán Phillip Kohlschreiber (31°), quien eliminó al francés Pierre-Hugues Herbert por 6-4 y 7-6 (7-1).



Padeció de lo lindo el tandilense en un primer set en el que Mayer apenas cometió dos errores no forzados y mostró un buen saque y soltura en su derecha y en ese revés a una mano que es su marca registrada.



En el octavo game llegó el quiebre clave. Del Potro levantó dos break points, pero no pudo con el tercero y el 5-3 pronto fue 6-3 para Mayer, que lucía concentrado en su juego. Es lógico: para ganarle a Del Potro hay que jugar al cien por ciento.



Luego de perder una oportunidad para quebrar en el primer game del segundo set, el tandilense la tenía muy difícil. Más aún cuando Mayer le quebró para 2-1 y estuvo ahí nomás de adelantarse 3-1. Era su momento. No lo aprovechó y lo pagó. Entró en una vorágine de errores no forzados, Delpo enderezó el rumbo y forzó el tie break. Ahí no hubo equivalencias.



Y el tandilense aprovechó el envión para dar el golpe decisivo en el arranque del tercer parcial, con el quiebre para el 1-0. Mantuvo la distancia después y selló la victoria con otro break en el noveno juego para sentenciar su pase a cuartos de final. Su sueño en el desierto sigue en marcha. El Yacaré, de muy buen torneo, tendrá revancha en Miami.