Por los aumentos de las tarifas y el dólar, la inflación de febrero fue 2,4%

Miércoles, 14 de marzo de 2018

La telefonía, el transporte y la luz explicaron las principales subas. En dos meses los aumentos acumulan 4,2%. También impactó el tipo de cambio.







Las subas de febrero fueron lideradas por los rubros comunicación -básicamente telefonía móvil que aumentó 9,1%-, el transporte (4,5%) y servicios para el hogar como la luz (3,8%). La inflación fue mayor en los servicios 3,5% que en los bienes 1,8%.



En febrero la inflación fue 25,4% si se la compara respecto al mismo mes del año pasado. El Gobierno fijó una meta para este año de 15%. El mercado espera 17,1%.



La inflación en febrero se mostró en línea con los cálculos de los analistas. Elypsis había estimado 2,6% y Eco Go para la Ciudad había calculado 2,6% -en línea con lo que midió el Indec para Buenos Aires-. También para Ecolatina que había pronosticado 2,5%.



Por su parte, la inflación que monitorea el Banco Central -se llama IPC Núcleo y excluye los componentes cuyos precios son regulados- aumentó a 2,1%. En enero había dado 1,5%. "Es el dato más destacable", definió Lorenzo Sigault Graviña, economista jefe de Ecolatina. "No se veía un nivel tan alto del componente núcleo desde abril de 2017 cuando fue 2,1%". La inflación core mide el ritmo al que suben los precios del 70% de la canasta del IPC.





La inflación anualizada actualmente es más baja que hace un año atrás. El IPC Nacional en febrero dio 25,4% y hace un año era 34% (según el IPC Ecolatina dado que aún no existían la seria del INDEC). Lo mismo sucede con la core: 21,6% versus 28%.



Sin embargo, Lorenzo Sigault matiza esta tendencia. "La caída de la inflación anualizada ocurrió pero se interrumpió en noviembre. Desde entonces aumentó". La inflación acumulada desde diciembre es 7,2%, repasa el economista. En el primer bimestre de 2017 no habían aumentado ni las tarifas ni el dólar. Hoy el dólar cerró a $ 20,51. Hace un año $ 15,80.