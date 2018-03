Tassano confirmó la renuncia del Secretario de Infraestructura del Municipio Miércoles, 14 de marzo de 2018 El jefe comunal dijo que Olguín adujo "problemas personales". "No vamos a hacer cambios de urgencias. Nos vamos a tomar unos días para determinar el reemplazo", sostuvo.



Tassano señaló que “simplemente es alguien que está con cuestiones personales que le surgieron. Es una persona de bien, muy responsable y lo que pasó es que se le hizo casi imposible continuar en el cargo”.



En este sentido, indicó que “se le aceptó la renuncia, pero seguiremos con los equipos como están. No haremos ningún cambio por ahora. Hay programas de mantenimiento de calles de tierra, bacheo, alumbrado en marcha así continuarán”



Lamentablemente hay veces en que las personas no pueden continuar por cuestiones personales que hay que entender. No puedo decir nada de Olguín, mas que manifestar mi agradecimiento por su acompañamiento este corto tiempo de gestión”.



También negó que el motivo del alejamiento de Olguín haya sido el resultante de un entredicho con él. “Para nada nuestro dialogo siempre fue bueno , renunció por cuestiones personales”, dijo.



Lugar del PRO



Por otra parte, señaló que la renuncia de Danisa Andrea Argento como subsecretaria de Turismo de la Municipalidad, “fue otra cuestión personal, se dijo mucho, pero no hay problemas con el pro, no hay problemas políticos, y ahora estamos esperando que nos sugieran los nombres. Así lo habíamos acordado y de eso no nos distanciaremos”, manifestó Tassano sobre la cuestión.



Sobre el reemplazo de Olguín enfatizó que nos tonaremos unos días para resolver. Las cosas están en marcha y organizadas. Lo pensaremos, no queremos poner a alguien sin analizar bien la acción. Esto no es un recambio porque hay otra persona”.



Al respecto comentó que “nosotros estamos muy conforme con el trabajo de todo el equipo,quizás por ahí hemos cometido algunos errores de comunicaciónpero mas ala de eso todo está en orden y en marcha .Este equipo se va consolidando”, echando por tierra cualquier dimisión mas.