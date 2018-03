Laurita Fernández y Fede Bal, nuevamente separados Martes, 13 de marzo de 2018 Desde Los Ángeles de la Mañana contaron que la parejita no va más y uno de los protagonistas confirmó la ruptura.



Después de muchos vaivenes, el romance de Fede Bal (28) y Laurita Fernández (26) habría llegado a su final definitivo.



Así lo reveló Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, luego de las llamativas declaraciones que había dado Laurita sobre su relación con Fede: “No estamos en pareja, tenemos una buena relación, nada más. ¿Hay un futuro? No sé, hay cosas que tendremos que resolver nosotros. Sobre todo, poner por delante que estemos bien, juntos o separados, pero que estemos bien. A veces pasa que el mejor momento profesional no viene de la mano con el mejor momento emocional”, había dicho la flamante protagonista de Sugar en Intrusos y despertó las alarmas.



En LAM contaron que Laurita y Fede ya no están juntos e incluso él le confirmó este nuevo distanciamiento a su amiga Flor de la Ve a través de Whatsapp.



Luego de distanciarse por los rumores de affaire de Fede con Becky Vázquez, su compañera en Magnífica, Bal y Laurita habían vuelto a mostrarse juntos. E incluso la bailarina reconoció que hubo “mucho amor” en el reencuentro.



Sin embargo, en LAM contaron que ya no están juntos y que Fede le confirmó este nuevo distanciamiento a su amiga Flor de la Ve a través de WhatsApp. ¿Será una ruptura definitiva?