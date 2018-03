Macri abrió la muestra e instó a aprovechar oportunidades que trae el G20

Martes, 13 de marzo de 2018

El mandatario encabezó esta mañana el acto de apertura de la feria industrial y anunció un plan desburocratizador para el sector agropecuario.





“Tenemos que ser, ya no el granero del mundo sino, el supermercados del mundo”, sostuvo el Presidente en la apertura de la mega muestra agroindustrial en San Nicolás. “Estamos muy lejos de la 125”, remarcó, en tanto ratificó como “absurdas” las retenciones al campo. Además anunció la eliminación de múltiples trámites y registros para la producción agropecuaria.



“Estamos compartiendo el entusiasmo por hacer que tiene esta gran familia del campo, el gran motor de la República Argentina”, aseguró al comenzar su discurso el presidente Mauricio Macri. Fue en el acto de apertura de la mega muestra Expoagro que se desarrolla hasta el 16 en San Nicolás.



En su discurso, el presidente recordó las diversas contingencias climáticas del último año, que van desde inundaciones a incendios, heladas y “la mayor seguía de los últimos 40 años”. Al respecto, se dirigió a los productores y remarcó: “no están solos, estamos trabajando en equipo”. En ese sentido, anunció que se iniciaron las gestiones en el Ministro de Agroindustria de la Nación, que conduce el entrerriano Luis Miguel Etchevere, para conformar una mesa de riesgo agropecuario, para que “los desastres que acarrea el cambio climático no se interpongan en el crecimiento que queremos”, dijo.



A la hora de los anuncios, el presidente destacó la prórroga en el vencimiento de los créditos contraídos para quienes sufrieron desastres en sus producciones y así la habilitación de nuevas herramientas de financiación “para cruzar este momento”. Anticipó además los anuncios de nuevas líneas de crédito con plazos de gracia “para seguir equipando al campo y dar pasos hacia adelante”, sostuvo.



Entre las medidas más aplaudidas por los productores presentes se cuenta la eliminación de trámites en registros de operaciones de granos, de tierras rurales explotadas, de semillas y otras siete similares. “Para eliminar tanta pata encima del que trabaja y produce”, subrayó Macri.



“Quedó muy atrás lo que pasó hace 10 años con la 125”, aseguró el presidente. “Por eso apostamos a sacar las retenciones, es un impuesto absurdo que entorpece el crecimiento”, manifestó.



Conectividad



Con la cumbre prevista a realizarse en Argentina, Macri aseguró que “el desafío no es crecer un año, sino 20 consecutivos”. Y destacó los logros obtenidos a partir de la conformación de mesas sectoriales de la carne, la leche y la foresto industria.



Del mismo modo, destacó las medidas adoptadas para favorecer la conectividad con le interior productivo. “Pusimos en marcha corredores seguros para bitrenes, recuperamos 5 mil kilómetros de ruta y construimos 1700 km de autopista. Apostamos a construir más puertos y aeropuertos. Porque tenemos mucho más para producir y conectarnos con el mundo”, aseguró.







Oportunidades del G20



“Por la cumbre del G20 los representantes de los países más importantes del mundo vienen a Buenos Aires y se van a reunir en distintos lugares del país”, recordó. “Es una gran oportunidad para mostrar lo que somos capaces de hacer: garantizar la seguridad alimentaria del mundo entero”, sostuvo Macri, en tanto instó a tomar “un rol protagónico: no ser el granero sino el supermercado del mundo”, dijo.



La ceremonia se llevó a cabo a partir de las 11, en el predio ferial de San Nicolás, en el kilómetro 225, de la ruta nacional 9, con la asistencia del ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere; el gerente general de esa muestra, Rodrigo Ramirez; el intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia; y otras autoridades, así como representantes del comercio, la industria y la producción e invitados especiales.



Expoagro tiene un predio de 200 mil metros cuadrados donde más de 400 expositores lograrán demostrar el rol fundamental en la cadena agro industrial y un vehículo para el relacionamiento entre todos los actores de la gran cadena productiva argentina y un puente hacia el mundo.



Se aguarda, además, la asistencia de varias delegaciones provenientes de los principales mercados del mundo que vendrán con el objetivo de concretar negocios con empresarios argentinos, así como experimentar en vivo las tecnologías de nuestro país.





El predio Ferial de la ciudad, ubicado en el Km 225 de la Ruta Nacional 9, está en pleno movimiento. Comenzó la cuenta regresiva para los más de 450 expositores que se preparan para Expoagro del 13 al 16 de marzo. La ciudad también ultima detalles en el desarrollo de su espacio que este año se ubicará sobre el nuevo playón institucional, bajo la torre de control del predio.



También habrá un lugar especialmente pensado para los amantes del automovilismo. Sin dudas, la atracción estrella para fierreros será el simulador que permitirá conocer el circuito del nuevo autódromo local desde el lugar de un piloto profesional. Además, habrá autos del Súper TC2000 como anticipo de lo que vivirá la ciudad en el próximo mes de octubre cuando reciba la décima fecha de la categoría.



En esta edición de Expoagro se verá también el progreso del predio ferial, donde la exposición ya se realizó el año pasado y permanecerá por al menos 15 años. El desarrollo de la obra se refleja en su nueva infraestructura que le otorga mayor independencia del clima, mejor logística, accesos nuevos, caminos asfaltados, nuevas torres de electricidad, nuevos sanitarios y mayor superficie de exposición. Mientras que la nueva edición de Expoagro promete record de visitas, una variada agenda internacional y grandes novedades para el agro, San Nicolás se prepara para ser la ciudad que recibe al campo.