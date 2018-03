Desalojaron un predio del ocupado ilegalmente en agosto

Martes, 13 de marzo de 2018

El predio había sido ocupado por varias familias en agosto del año pasado. El propietario del mismo, un hombre de apellido Tsukamoto reclamó el predio y tras el trámite judicial la Jueza de Instrucción Nº 6, ordenó el desalojo del terreno.





La usurpación del terreno fue en agosto del 2017, a partir de ahí, el reclamo del propietario tomó el curso judicial y en la jornada de hoy se procedió al “desalojo” de las familias que vivían en el lugar. El predio puntualmente se encuentra ubicado sobre pasaje El Trébol, entre las calles Alejandro Dumas, Grousacc y Necochea.



Por orden judicial, se notificó a las familias la “orden de desalojo” aunque muchas de ellas argumentan no haber recibido nada. Fueron al menos unas cien casillas que fueron construidas a lo largo de estos meses. Hoy, sus integrantes tuvieron 5 horas para reunir sus pertenencias y retirarse del lugar.



Ante la presencia del personal policial, del servicio de emergencia, del propietario del terreno Masumi Tsukamoto y su abogado particular se hizo efectiva la orden emanada de la justicia correntina. Afortunadamente no hubo incidentes y las familias se retiraron del lugar de forma pacífica, llevando sus pertenencias a casas de familiares.