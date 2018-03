El gobernador Valdés definió que la Policía debe cuidar los recursos naturales y asegurar el turismo

Martes, 13 de marzo de 2018

El mandatario provincial hoy por la mañana, antes de iniciar un nuevo periplo por la capital del país, cumplió diversas actividades en la localidad de Villa Olivari, cercana a unos sesenta kilómetros de Ituzaingó, en la que concretó la inauguración del nuevo edificio de la Comisaria Distrital, a la vez que inauguró obras en la antigua capilla y el edificio del Registro Civil.





La ocasión resultó propicia para que el Gobernador, definiera nuevos roles que debe cumplir la Policía de la Provincia, consignando que “además de las tradicionales obligaciones proteger los bienes y brindar seguridad de las personas, hoy los cambios que se producen exigen nuevos parámetros de trabajo, por lo que la fuerza tiene que ser protagonista en brindar seguridad a la actividad turística, porque es una fuente de ingresos para Corrientes, también debe comprometerse en el cuidado de los recursos naturales, porque también hace al patrimonio de los correntinos, y están capacitados para ellos, y vamos a incorporar tecnología para hacer más eficiente esta tarea, porque Villa Olivari al igual que ituzaingó está en un lugar clave para el desarrollo y crecimiento de la Provincia. Es así que en ese marco, quiero anunciar el enripiado de la ruta 22, que va a mejorar el ingreso a Cambireta uno de los acceso al Iberá y va ayudar de muy buena manera a los productores”.









Gustavo Valdés, acompañado por el vice-gobernador Gustavo Canteros, el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni, el de Obras y Servicios Bernardo Rodríguez, el de Salud Ricardo Cardozo, el intendente local Roberto Sala, el jefe de la Policía de la Provincia Félix Barboza, el senador provincial y ex gobernador Ricardo Colombi, jefe comunales de localidades vecinas y numerosos vecinos, precedió a la inauguración del nuevo edificio de la Comisaria de la Localidad.



El acto se inició con la entonación del himno nacional argentino por parte de los presentes, cuya música fue ejecutada por la Banda de la Policía de la Provincia, seguidamente el cura-párroco, Carlos López concretó la bendición de las instalaciones y de los presentes.



A continuación el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni hizo entrega de la capeta con el detalle de las obras realizadas al Jefe de la Comisaria al Comisario César Gómez.



Ministro López Desimoni



A continuación el ministro fue el primero en hacer uso de la palabra, expresando, entre otros conceptos: “Es un momento muy grato el que estamos viviendo, porque estamos dando un paso importante en mejorar la calidad de la prestación de la seguridad en esta zona, así lo entendemos en esta visión política que transmite el Gobernador Valdés. En el sentido de que brindar mejores herramientas y mejor calidad edilicia es un salto de la calidad hacia mejores prestaciones en materia de Seguridad. Además es el cumplimiento de premisas que están entre los objetivos de esta gestión, que es de dotar a toda la fuerza de mejores instalaciones para que puedan trabajar con comodidad y dedicación. Sabemos de las dificultades que existen en la zona rural, por eso le asignamos gran importancia a estas obras que estamos inaugurando”.



Agregando: “Podemos decir que este tipo de acciones en la parte edilicia va acompañada de otras muy importantes, que tienen que ver con la capacitación y la incorporación de tecnología, para que la fuerza tenga todos los elementos para cumplir con su roll de brindar seguridad a la comunidad, y cuando hablamos de comunidad definimos un conjunto que busca acciones comunes que impacte positivamente en todos, no es individuos, y hacia eso tiende la acción policial que pretendemos se imponga. Quiero finalizar asegurando que estas acciones se repiten en toda la provincia, el apoyo a la fuerza es total y también la exigencia es permanente en beneficio de la ciudadanía”.



Intendente Sala



A su turno el intendente Roberto Sala, brindó un detalles cronológico desde la instalación del primer puesto policial allá por 1980, que funcionaba en la estancia de la fundadora del pueblo, doña Aidé Galarza de Olivari, en cuyo marco presentó al primer policía que prestó servicio en esta dependencia Sargento Ferreira, que muy emocionado se hizo presente y fue recibido con gran muestras de afecto por los presentes.



El intendente se extendió en el detalle cronológico de la Comisaria, indicando que el 2004 se instaló en el lugar que hoy ocupa, para luego sostener: ”estoy muy agradecido por esta obra, que ahora hace que el personal que presta servicios en la Comisaria tenga todo lo necesario para cumplir la enorme tarea de brindar seguridad a la zona, y esto se debe a la colaboración de muchas personas, entre ellas el ex gobernador Ricardo Colombi que reconoció las necesidades, el intendente Julio Burna permanente colaborador de nuestra localidad y el gobernador Valdés que tomó rápidas decisiones, estamos muy felices todos los de Villa Olivari y esperamos seguir este trabajo conjunto con el Gobierno y seguir mejorando esta localidad que crece día a día”.



Gobernador Valdés



El mandatario provincial Gustavo Valdés, al hacer uso de la palabra expresó: “estoy realmente satisfecho. Y es un gusto poder inaugurar la ampliación y refacción de la Comisaria, porque como sostuvo el ministro, es apuntalar la seguridad, porque el trabajo en esta zona es muy duro, Villa Olivari ha crecido y también han crecido las demandas a las fuerzas de Seguridad, y la mejora edilicia es brindar un salto de calidad en las posibilidades de brindar mejor servicio. Desde que fui ministro de Gobierno y Justicia, que tenía a su cargo la Policía cuando Ricardo Colombi era gobernador, que henos generado un cambio en la capacitación y formación de los hombres de la fuerza, cambiamos el sistema de estudio y pasamos en el caso de los suboficiales de seis meses a dos años el periodo de capacitación y en el de los oficiales de dos años a 4 años, y muchos de ellos salen con el título de Otorgado por la Universidad Nacional del Norte merced a un convenio, de Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana, porque es una necesidad incorporar hombres y mujeres capacitados, que puedan afrontar los desafíos de estos tiempos y tener la vocación de servicio para ello”.



Agregando: “hoy tenemos nuevos parámetros, la policía debe encargarse de la Seguridad Ciudadana, en este caso en esta zona rural, el combate el abigeato, y además hacerse cargo del cuidado de los recursos naturales, que son de todos, y son bienes que nos permiten fortalecer y acrecentar la actividad turística, que genera ingresos y oportunidades a las familias de toda la provincia, y por ende también la policía debe cuidar que la actividad turística se desarrolle en un marco de total seguridad”.



Lugar estratégico-desarrollo forestal



En un tramo de su discurso el doctor Valdés puso énfasis en destacar: “estamos en esta localidad en un lugar estratégico junto a Ituzaingó, está llamada a ser el polo de desarrollo forestal de la provincia. Estamos trabajando en lograr la instalación de fábrica de papel craft, tipo cartón, para lo cual estamos gestionando la compra de unas trescientas hectáreas o más entre la Nación y la Provincia, de aquel predio que pertenecía a Pomera y a la antigua Fiplasto, para poder desarrollar un puerto y sacar la producción de una planta, que está llamada a generar miles de puestos de trabajo de calidad, que va venir muy bien a toda la zona. En ese trabajo estamos y vamos a continuar. Por otra parte quiero destacar que el senador Flinta trabaja para fortalecer el turismo de esta zona, vinculando el corredor Iberá con estas localidades, que es donde el turismo ha dado un gran salto. Y para apoyar este trabajo y el de muchos productores, vamos a generar una muy buen inversión en el enripiado de la ruta 22 que va a mejorar el acceso a Cambireta. Estamos en muy buen camino, tenemos que hacer el esfuerzo entre todos, los intendentes que están aquí, la policía cumpliendo sus roles, entre todos, porque Corrientes somos todos”.