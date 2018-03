El gobernador Valdés anunció el pago del plus con aumento Martes, 13 de marzo de 2018 El gobernador Valdés en su cuenta de Facebook y demás redes sociales, anunció el pago del plus del mes de marzo para los agentes de la Administración Pública. El plus comenzará a pagarse desde mañana 14 con un aumento en el importe que ascendería a 3550 pesos para activos y pasivos provinciales. Las fechas del pago del plus serán desde este miércoles 14, jueves 15 y viernes 16. .