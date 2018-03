Roger Terán y otros 25 detenidos van a juicio oral por causa de narcotráfico Martes, 13 de marzo de 2018 El juez federal Sergio Torres envió a juicio oral y público al ex intendente de la ciudad correntina de Itatí, Natividad Terán, y otras 25 personas por integrar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico.

Torres consideró que al menos desde mayo de 2014 los imputados integraron una asociación destinada a concretar "maniobras ilícitas", valiéndose para ello de la calidad de funcionarios públicos.





El juez federal Sergio Torres envió a juicio oral y público al ex intendente Natividad Terán y otras 25 personas por integrar una asociación ilícita dedicada a la venta de estupefacientes.



Además de Terán también irá a juicio oral y público el ex viceintendente, Fabio Aquino, y otras 24 personas, entre las que hay ex funcionarios municipales de segunda línea, todos integrantes de la red.



En su fallo, Torres asegura además que Terán, Aquino y los otros integrantes de la supuesta asociación ilícita “utilizaron” personas menores de edad para “asegurar y facilitar la comisión de los planes delictivos”.



Entre los enviados a juicio figuran Carlos Bareiro, Alejandro Piris, Alejandro Gayoso, Federico Neme, Corina Noguera, Liliana Ríos, Silvina Ayala, Angelina Saucedo, Hebelin Aquino, Julio Saucedo, Cristian Aquino, Franco Rodríguez y Eduardo Correa, todos de Itatí.



También son mencionados en el fallo Carlos Romero, el Comisario de Itatí, Diego Alvarenga; el sargento Mario Molina; la cabo Gabriela Quintana; el delegado de Policía Federal Rubén Ferreyra; Carlos López, Gabriel Alcaraz, Omar Serial, Francisco Noguera, Carlos Iván Bareiro y Meliano Vargas.



La mayoría está con prisión preventiva, como es el caso del exintendente “Roger” Terán, pues el delito por el cual se los acusa es el de ser “miembros de una asociación ilícita” ya que intervinieron en una sociedad con el fin de cometer delitos vinculados principalmente con el tráfico ilícito de drogas.



En declaraciones radiales, el abogado defensor de Roger Terán, Roberto Herrera, sostuvo: “Estamos a la espera que nos notifiquen”, indicó. “Estábamos esperando esta instancia porque vamos a poder presentar todas las pruebas que tenemos. El Juzgado del doctor Torres, todas las pruebas que presentamos, a todas, hizo caso omiso”, apuntó.



Noticia en desarrollo…