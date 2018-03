Gustavo Valdés renovó su compromiso con el desarrollo sostenido de Ituzaingó

Martes, 13 de marzo de 2018

En la ocasión el primer mandatario recorrió obras que mejoran y fortalecen la prestación educativa publica, y suscribió un convenio con el jefe comunal, por el que se iniciarán la construcción del nuevo hospital y el polideportivo, respectivamente.





En una intensa jornada de trabajo del gobernador de la provincia Gustavo Valdés, en su tierra natal Ituzaingó, ratificó su firme decisión de impulsar el desarrollo y crecimiento de la localidad, apelando a distintas herramientas, la fundamental el trabajo conjunto con el intendente Eduardo Burna y con el Estado Nacional, generando obras, impulsando las principales actividades productivas, desarrollando infraestructura, apoyando el turismo y trayendo nuevas inversiones.











Tras inaugurar la ampliación de la escuela 419 de la Isla San Antonio, Apipe, el gobernador Gustavo Valdés, concretó en la tarde varias acciones en Ituzaingó, entre ellas una extensa recorrida por establecimientos educativos en cuyas instalaciones la provincia ejecuta obras de ampliación, modernización o construye nuevos edificios.



Volver a la Primaria



La primera escuela que visitó el Gobernador fue la 71, cabecera del sistema educativo en la zona, José R. Mariño, donde le aguardaba una emotiva sorpresa preparada por la actual directora Nancy Rivera Aguilar, quién engalanó las instalaciones del patio cubierto con carteles que daban una calurosa bienvenida y que hacían conocer que el mandatario cursó sus estudios primarios en el establecimiento.



“Queridos chicos, acá esta él, es el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, que al igual que ustedes, cuando niño corrió por estos patios, jugó, estudió y aprendió, es un ejemplo de lo que uno puede llegar a ser cuando se propone, y es una muestra de que se puede soñar y que estos se hagan realidad. Bienvenido señor Gobernador”.



La respuesta no se hizo esperar, de inmediato respondió el doctor Valdés, quien expresó: “gracias, muchas gracias, es cierto que se puede soñar y cumplir el mismo, estoy muy feliz de volver aquí como gobernador, hay grados que están tal cual como cuando cursaba, por ejemplo, el primer grado, el cuarto, y como olvidarme de la querida escuela JR Mariño como le decíamos. Y ahora la estamos modernizando, porque la educación fue cambiando, las obligaciones son otras, las necesidades también, y por eso con la firme decisión que tenemos desde el Gobierno Provincial, de generar las mejores condiciones en el ámbito de la Educación Pública, estamos mejorando cada establecimiento, para que los sueños de ser cada día mejores se puedan cumplir, en un espacio confortable y de calidad, tal cual es la educación que reciben. Todo se puede, lo único que ustedes tienen que hacer chicos es estudiar y esforzarse por aprender”.



Seguidamente el mandatario invitó a pasar al frente a cada uno de los ministros presentes en el lugar para que los niños los conozcan, la ministro de Educación Susana Benites, el Secretario General de la Gobernación Juan Carlos Alvarez, de Obras Públicas Bernardo Rodríguez, de Hacienda y Finanzas Enrique Vaz Torres, de Salud Ricardo Cardozo, de Desarrollo Social Federico Moulía, y de Seguridad Juan José López Desimoni, luego invitó a sumarse a los funcionarios a la interventora del Instituto de Previsión Social Lorena Lazarof y del Instituto de Viviendas de Corrientes, Julio Veglia del Instituto de Viviendas de Corientes –INVICO-.



Posteriormente arribó el intendente local Eduardo Burna, quien expresó su complacencia por la visita del Gobernador, manifestando: “es una gran alegría tener la visita de Gustavo Valdés, hijo de esta tierra que viene como Gobernador, y que viene a demostrarnos en los hechos su apoyo, y que bien que esté en esta escuela que es cabecera, y que a la vez estemos proyectando de manera conjunta mejorar la totalidad de las instituciones escolares”.



Posteriormente, Valdés se trasladó a la escuela secundaria de Comercio Juan Bautista Alberdi, en la que compartió interesantes charlas con los estudiantes, la directora Norma Sperdutti, en este establecimiento el mandatario recorrió todo su edificio y opinó sobre los trabajos que se hacen en el mismo.



A continuación, la comitiva oficial encabezada por el jefe del Gobierno Provincial, se trasladó a edificio que está construyendo y que, es nuevo en su totalidad, en el que funcionará el Instituto Superior de Formación Docente, y luego se trasladó a la escuela primaria 107, que se encuentra al lado del antes mencionado y en el que funciona por lanoche el Instituto de Formación docente. Cabe señalar que el mandatario recordó que a la 107 se le conocía antes como la escuela de la Entidad, por la EBY.



En ambas instalaciones el doctor Valdés, verificó en el terreno cada intervención que se realiza, para concluir con un breve agasajo en la escuela 107, en la que ratificó el total apoyo a la educación pública, expresando que: “la educación hace libres a las personas, por eso trabajamos para fortalecer el sistema educativo público, para que cada día más correntinos puedan vivir en libertad”.







Convenio con el municipio







Una vez concluida la extensa recorrida por los establecimientos educativos, el mandatario y su comitiva se trasladaron al municipio, en cuyo salón de actos, se concretó la firma de sendos convenios de obras, por loa cuales la provincia se comprometió a financiar la construcción del nuevo Hospital de la localidad con una inversión de 27.931.715,00 en una primera etapa para lo cual también se firmó el acta de inicio de obra, y por otra parte se concretó la firma de otro convenio entre la comuna y la provincia, representados la primera por el intendente Eduardo Burna y la provincia por el gobernador Gustavo Valdés, por el que está última financiará la construcción del estadio polideportivo municipal cubierto y la oficina de turismo local.



Tras la suscripción de las actas y convenios respectivos, hizo uso de la palabra el intendente Eduardo Buna.



Intendente



El jefe comunal de Ituzaingó al referirse a los convenios firmados expresó: “Es un gran honor recibir al gobernador hijo de esta tierra, que viene a cumplir con los compromisos asumidos, de hacer que Ituzaingó recupera obras de este tipo, que nos encaminemos junto a la provincia y con el apoyo de la Nación, a la senda del progreso, crecimiento y desarrollo y para ello tenemos que dar paso como este, el de generar mejor infraestructura. A esto le debemos sumar la gran cantidad de obras en entidades escolares, los convenios con la EBY por obras de saneamiento y desagüe, en materia turística. En concreto estamos haciendo que Ituzaingó se integre a este proceso de modernización y crecimiento que anhelamos y por el que trabajamos con el Gobernador”.



Gustavo Valdés



A su turno el mandatario provincial Gustavo Valdés expresaba: “es una gran alegría esta visita por primera vez como gobernador a mi tierra, Ituzaingó, y al contrario de lo que suelen decir, no vinimos de visita solamente, vinimos a trabajar, primero estuvimos en la isla San Antonio inaugurando obras y ampliación de la escuela primaria, luego recorrimos las obras de la comisaria y el hospital, y por la tarde recorrimos las obras en escuelas e instituciones escolares de Ituzaingó, ahora estamos firmando que mañana comienzan las obras del nuevo hospital y que muy pronto comenzaremos con la construcción del nuevo polideportivo, lugar emblemático de la localidad, por el que han pasado generaciones de ituzaingueños, y al que llegó la hora de modernizarlo”.



Agregando: “y no nos quedamos en esto, el senador Flinta trabaja para incorporar a nuestra localidad al circuito del Iberá, con lo que nuestra gran oferta turística va a mejorar y acrecentarse. Y no queremos que Yacyretá pase más de largo, vamos por lograr las reivindicaciones que nos merecemos. Y por, sobre todo, queremos hacer realidad y prepararnos para aprovechar la oportunidad que nos va a generar el hecho de que, en todos los estudios y análisis de probabilidades, Ituzaingó aparece con las mejores perspectivas de ser el centro de desarrollo forestal de la provincia y por ende del país. Y eso nos da posibilidades para instalar una papelera, otras industrias, afines que van a generar miles de puestos de trabajo. Y estamos dando pasos firmes con la Nación para ello, a la que le hemos pedido la donación de un predio de 300 hectáreas, de la ex empresa Fiplasto, para desarrollar estas alternativas, y esas gestiones seguiremos haciendo esta semana en Buenos Aires, al igual que la de lograr mayor energía para nuestros proyectos a partir de Yacyretá”.



Para luego concluir: “todos estos proyectos, no lo hacemos solo, muchos lo llevamos adelante con el intendente Burna y el gobierno Nacional, que ahora nos brinda su apoyo, pero necesitamos el aporte de todos, así tendremos más posibilidades, y porque en definitiva Corrientes somos todos juntos”.