Es Correntino y fue elegido como Segundo Líder en Ambiente en América Latina

Lunes, 12 de marzo de 2018

El ambientalista correntino, Luis Martínez de 19 años, es parte de los

20 jóvenes que luchan por el Ambiente, el correntino ocupa el 2° lugar

de Jóvenes Líderes en Ambiente de América Latina a si lo asegura la

Revista Crónica Ambiental de México.







Luis Martínez el joven correntino que es un ejemplo a nivel

internacional comentó que “recibí hace unos

días un llamado del movimiento que hace la ONU Ambiente, del área de

líderes jóvenes de ambiente, me llaman y me confirman que salgo en

segundo lugar como joven líder en Latinoamérica”.



Sus comienzos desde pequeño



Luis sólo tenía 12 años cuando comenzó a preocuparse por el ambiente

que lo rodeaba debido a que le gustaba pintar. Lo que veía frente a él

eran paisajes corrompidos por la basura. En esa misma temporada

aprendió a reciclar gracias a una vecina. De ahí nació algo que se ha

convertido en su vocación: concientizar a los de su misma generación y

a los más pequeños para cuidar el ambiente.



El año pasado se convirtió en miembro del Congreso de la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y es

integrante de Greenpeace, WWF, Fundación Vida Silvestre y la Liga

Ambiental.



“Es importante insistir, ir a las escuelas y realizar actividades

fuera del establecimiento. Salir un poco a la naturaleza, que conozcan

el panorama actual que viven y dónde van sus residuos y qué impacto

generan en el medio ambiente”, dijo recientemente en un programa de

radio de su comunidad. Las charlas que ofrece en escuelas locales

están enfocadas a jóvenes de su edad y hasta pequeños preescolares.

Martínez cree que lo importante es motivar a los más jóvenes, pues si

logra interesarlos, el beneficio puede ser mucho mayor.



Respecto a este reconocimiento, el joven expresó



“me sorprendió, esto representa un esfuerzo que venimos haciendo, este

esfuerzo representa también el acompañamiento de la gente y los medios

que siempre estan colaborando” y remarcó que “es importante valorar la

comunicación y la difusión”.



En referencia al trabajo que realiza, explicó que “venimos trabajando

en educación ambiental, acciones concretas, realizamos actividades en

los barrios, escuelas, universidades y sobre todo en las empresas para

que sean responsables haciendo que sus productos sean totalmente

sustentables y que no generen un daño a futuro”.



Por último, como objetivo indicó que “focalizamos en la educación, en

dar a conocer cuál es la principal problemática en Corrientes, como

los residuos y los problemas hídricos que estos generan en temporada

de lluvias” y resaltó que “venimos trabajando para tratar de que haya

una planificación urbana, que se planifique la ciudad como se debe y

que se respeten los espacios verdes”.



El desarrollo sustentable nos dice que el ser humano es lo

suficientemente capaz como para crear nuevos métodos de subsistencia

que no se basen en el daño al medio ambiente



Es importante que los municipios en focalicen su atención en

cuestiones medioambientales, promoviendo el rol significativo de la

comunidad y la importancia de un cambio de actitud que se corresponda

con un accionar responsable hacia el entorno en el que vivimos. Cuidar

el medio ambiente es un puente que conecta a quienes buscan vivir de

manera más sustentable, a quienes se preocupan por no entorpecer los

ciclos de la naturaleza, a quienes quieren realizar un aporte que

ayude a que la humanidad viva de forma amigable con el medio ambiente,

y no amenazándolo