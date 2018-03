"Van a aparecer más, algunos impensados"

Lunes, 12 de marzo de 2018

La actriz fue contundente al referirse a los acosos y abusos en la ficción y admitió que "ella también fue obligada a dejar algunos trabajos por eso".





En el medio de las fuertes denuncias por acoso en la ficción, Valeria Bertuccelli habló de su experiencia y admitió que ella debió dejar determinados trabajos por presiones laborales.



La actriz admitió que supo sentirse sensible y vulnerable y que enfrentó situaciones similares a las que relató Calu Rivero respecto a Juan Darthés.



"Pero me defendí, no a través de los medios porque no es el ámbito en el que yo me siento más cómoda, y algunas veces me salió mejor que otras", dijo a Para Ti.



En este marco, la actriz pronosticó que aparecerán más casos. "Cómprense una silla y siéntense a esperar, porque van a aparecer muchos más y algunos, hasta impensados", remarcó.



Por último, aseguró que "espera que pronto las mujeres puedan defenderse a través de la Justicia y no de los medios".