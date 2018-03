"Me gusta creer que de alguna manera estás presente" Lunes, 12 de marzo de 2018 "No creo en eso de que me estás viendo todo el tiempo, no estaría bueno ni para vos ni para mí. Pero me gusta creer que de alguna manera estás presente", escribió Malena Guinzburg



Malena, quien este año es nuevamente parte de Morfi y sigue con sus shows de stand up, expresó: "10 años. No lo puedo creer. De verdad, no lo puedo creer. Cómo duelen las fechas, no más que la muerte, pero duelen. Y más cuando el número es así, redondo, fuerte. Se te extraña mucho. Te extraño mucho".



El periodista y humorista murió el 12 de marzo de 2008, a los 59 años, tras una afección pulmonar que lo aquejaba desde que era niño y que se le había complicado en 2007.



Joaquín Sabina también le dedicó mensajes a quien fue su amigo. Recordemos que el español es el autor de la letra y la música de la cortina del que fue uno de los programas insignes del cómico, La Biblia y el Calefón.



"Era un lujo estar con él. Tanto que desde que se fue, hace ya diez años, falta algo muy importante en mi Buenos Aires querido: su compañía, su hospitalidad y su ejemplo. Porque charlar con él, o ir a alguno de sus programas o cenar en su casa era una auténtica fiesta, una de las mejores maneras porteñas de ser feliz. Para mí el Petiso fue, y sigue siendo hoy, insustituible", dijo.