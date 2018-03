Oscar Parrilli presentó un hábeas corpus para evitar la cárcel Lunes, 12 de marzo de 2018 El ex titular de la AFI cree que el juez Bonadio ordenará su detención en la causa por supuesto encubrimiento a Irán; apuntó contra el Gobierno

Según informaron fuentes cercanas a Parrilli, el abogado del ex funcionario, Aníbal Ibarra , presentó el escrito en el juzgado de menores número 2, cuya titular es la jueza Silvia Sassano. Le informaron que ese juzgado era el que le correspondía porque estaba de turno.



La defensa argumentó que entienden que hay un plan para detener a varias personas, entre las que estaría Parrilli. Entre las pruebas que ofrecen, citan una nota del diario Ámbito Financiero que indica que el juez Claudio Bonadio ya tendría decidido detener al ex funcionario kirchnerista en la causa por supuesto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA.





"Hay acciones que tienden a privarme de la libertad ambulatoria, por una serie de elementos que sabemos están ocurriendo en el juzgado", dijo Parrilli en declaraciones a radio Del Plata.



"Tenemos un gobierno con un serio problema de gobernabilidad; por eso buscan generar una cortina de humo para ver cómo llegan al Mundial. Han puesto en marcha el plan presos políticos dos; yo no soy el único, antes del Mundial buscan detener a sindicalistas, políticos opositores, entre los que estoy yo", afirmó el ex titular de la AFI.