Boudou reclama su pensión como vice y la Justicia ordena al Gobierno que resuelva su situación Lunes, 12 de marzo de 2018 El Gobierno de Mauricio Macri tiene cinco días hábiles para resolver si le paga o no la pensión que continúa reclamando Amado Boudou como ex vicepresidente. La resolución judicial llegó a la administración macrista la semana pasada: la Justicia ordenó que la ANSES se expida al respecto.





Después de obtener su excarcelación, el ex vice de Cristina Kirchner dejó su departamento de Puerto Madero donde lo detuvieron por orden del juez Ariel Lijo el 3 de noviembre, y se mudó al barrio de Barracas al departamento de un ex funcionario amigo.





Entonces contó que la gente le deja paquetes de pañales en la puerta del edificio y que en la actualidad, su principal sustento es producto de diversas asesorías que realiza. Persiste en su reclamo: cobrar su pensión como ex vice, la misma que reciben los ex presidentes y ministros de la Corte Suprema de Justicia.



El 10 de diciembre de 2015, Amado Boudou inició los trámites para comenzar a cobrar su pensión como ex vicepresidente de la Nación, un beneficio al que se acogió Cristina Kirchner en el mismo período. La finalización del expediente del ex vice contó con otros plazos y terminó judicializado.



Hace varios meses, el abogado de Boudou, Guido Quieto, presentó una acción de amparo por mora (número 2017-02743694) en el fuero contencioso administrativo reclamando que se comience a abonar mensualmente la pensión para el ex vicepresidente según lo que estipula la Ley 24.018 de pensiones y jubilaciones que rige la asignación mensuales vitalicias, desde el momento que deja de ejercer el cargo.



Con una apelación por parte del Ministerio de Desarrollo Social -que para aquel entonces tenía a cargo este tipo de pensiones- tuvo que expedirse la Justicia. El otorgamiento de pensiones quedó después bajo la órbita de la ANSES y la jueza federal de la Seguridad Social, Ana María Rojas de Anezin, pidió explicaciones sobre el retraso.



Se adujo oficialmente un cambio administrativo, ya que las pensiones cambiaron de órbita. Las explicaciones no fueron suficientes y la defensa de Boudou insistió para que se agilice el trámite. “Hay una orden para no pagarle porque cumple con todos los requisitos y presentó toda la documentación y ya pasaron más de un año y medio”, indicó Quieto.



En el Gobierno rechazan una animosidad contra el ex vice y sólo reiteraron que el expediente se encuentra en el área de trámites complejos, "como las demás pensiones de ex presidentes y vice presidentes que pasan por ahí también". Asimismo, remarcaron que la resolución del trámite "depende del área que lo tiene, cada caso es diferente".



Ahora los plazos se aceleraron. La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, resolvió la semana pasada rechazó la queja presentada por el Estado y deberá atender el pedido de la jueza de primera instancia, Rojas de Anezin: resolver si pagará o no la pensión a Boudou.



Ante dicha magistrada, Boudou afirmó -mediante un escrito que presentó su abogado Guido Quieto- que “pongo de manifiesto que no recibo pensión o jubilación alguna ni nada que se contraponga con la presente norma”.



Al momento de explicar el retraso en el trámite en la pensión del ex vice y la presentación del amparo, su defensa indicó que responde al “silencio en la administración y mora injustificada”.



Desde el Gobierno argumentaron en su momento, que todo se debió a un problema con una notificación y al cambio de domicilio de Amado Boudou.



Tiempo después, el Director Nacional de Promoción y Gestión de Derechos, Cesar Carlos Neira, refirió a un “cambio de estructura” dentro de la repartición. Esto significó que los trámites de pensiones comenzaron a estar bajo la órbita de la ANSES y no del Ministerio de Desarrollo Social.



Padre de mellizos, Boudou continúa con un complejo frente judicial con el juicio en marcha por la compra venta de la ex calcográfica Ciccone y otros expedientes elevados a dicha instancia que podrían comenzar a desarrollarse este año. En estas instancias cuenta con diferentes embargos y en la actualidad, volviendo al ruedo político, se dedica a asesorías económicas.