Del Potro debutó con un cómodo triunfo frente al australiano Alex De Minaur

Lunes, 12 de marzo de 2018

El tandilense, que se impuso por 6-2 y 6-1, jugará con el español David Ferrer en la tercera ronda. Además, Diego Schwartzman perdió con Baghdatis, Federico Delbonis cayó ante Federer y Leonardo Mayer derrotó a Bemelmans.





De un lado, los 29 años de Juan Martín del Potro. Del otro, los 19 calendarios del australiano Alex De Minaur. En el medio, una década entera de experiencia en el circuito, una diferencia que se notó en la cancha principal del Masters 1000 de Indian Wells. En California, a última hora del domingo, el tandilense se presentó con un cómodo triunfo sobre su rival, por 6-2 y 6-1 en poco más de una hora de juego. En la tercera ronda, su rival será el español David Ferrer.



El número ocho del mundo, reciente campeón en Acapulco, no tuvo problemas para quedarse con el primer set ante De Minaur, ubicado en la 141ª posición del ranking. Firme desde el fondo, el argentino hilvanó cuatro games consecutivos en el comienzo del partido y se quedó con los últimos dos juegos para cerrar rápido el primer parcial.



De Minaur (en realidad, hijo de un uruguayo y de una española, es De Miñaur) pareció recuperarse después del descanso. Su reacción duró tres games, ya que en el cuarto cedió su servicio y le entregó la primera ventaja a Delpo. No tuvo piedad el tandilense, que embolsó los tres juegos siguientes y detuvo el reloj a los 69 minutos de partido.



"Creo que jugué realmente bien. Estos jugadores tan jóvenes son peligrosos, pero lo hice realmente bien para ser mi primer partido del torneo", dijo tras el choque.



Luego de derrotar al nacido en Sidney (fue finalista en el torneo de su ciudad natal, en enero), Del Potro se medirá con David Ferrer. El español, 33° del mundo, superó al estadounidense Tennys Sandgren por 6-2 y 7-6 (3). El historial se encuentra igualado, con seis victorias por lado, aunque los últimos cuatro enfrentamientos (en Acapulco, el más reciente) quedaron para el bonaerense.



La otra alegría fue la clasificación a la tercera ronda de Leonardo Mayer (47°), al superar 6-4 y 6-1 al belga Ruben Bemelmans (113°), quien reemplazó al japonés Kei Nishikori (25°), baja de último momento por una gripe.



Su rival por un lugar en octavos va a ser el japonés Taro Daniel (109°), vencedor por 7-6 (7-3), 4-6 y 6-1 del serbio Novak Djokovic, quien jugaba el segundo torneo desde su reaparición. El historial entre el correntino y el asiático no registra encuentros previos.



Indian Wells también repartió dos derrotas para los argentinos. La más dura fue la que sufrió Diego Schwartzman, que cayó por 7-5 y 6-4 con el chipriota Marcos Baghdatis y quedó eliminado en la segunda ronda del primer Masters 1000 del año.



El comienzo del partido ante el 102° del mundo fue de terror para el Peque. Perdió sus dos primeros saques y pareció trabado con el único antecedente que registraba ante su rival, quien lo había vencido por doble 6-0 en Houston 2015.



Schwartzman, 17° del ranking, consiguió pronto reacomodarse y se llevó cuatro juegos consecutivos. Aunque algo más impreciso de lo que suele estar, logró emparejar las acciones y forzar errores de un Baghdatis que a sus 32 años sigue siendo un jugador peligroso, aunque esté lejos de sus mejores días. De todas maneras, la cabeza le jugó una mala pasada al argentino en el momento decisivo del set, resignó su saque en el undécimo game y finalmente el chipriota se impuso por 7-5 en el parcial inicial.



El segundo continuó en esa tónica, ya que el argentino cedió el primer su servicio en el juego inicial, y todo se hizo cuesta arriba. Schwartzman aceptó el desafío y su nivel pareció repuntar. Varió sus golpes y se mostró paciente para arrebatarle el ritmo a su rival. Aprovechó el segundo punto de quiebre en el octavo game para igualar 4-4. Sin embargo, Baghdatis recuperó la ventaja en el juego siguiente. Hubo tiempo para un break point más para el porteño. Sin embargo, se le escurrió esa posibilidad y, segundos más tarde, también se le escapó el partido.



La otra caída llegó con demora. La lluvia había impedido en la noche del sábado que Federico Delbonis (67°) y Roger Federer (1°) pudieran terminar su partido de segunda ronda de Indian Wells. Este domingo se completó y, aunque el azuleño tuvo una puertita abierta para soñar con el milagro, finalmente cayó por 6-3 y 7-6 (8-6).



En un desarrollo parejo luego del 6-3, 2-2 con el que se había suspendido el partido esta madrugada, el desenlace finalmente llegó en el tie-break. Federer picó en punta enseguida y sacó ventaja de 3-0, pero Delbonis no perdió la línea. Y cuando el suizo sacó 5-4, con pulso firme el azuleño consiguió dos puntos para conseguir su primer set point. La responsabilidad cambió de lado y ahí el argentino perdió en el duelo de revés. Y como los dos puntos siguientes quedaron del lado del suizo, se selló entonces el destino del partido y la eliminación de Delbo​, que de todas maneras cumplió un buen papel.





El único singlista argentino que tendrá participación en la jornada del lunes será Nicolás Kicker. Por la tercera ronda, el hincha de Vélez tendrá un compromiso difícil, ya que enfrentará al sudafricano Kevin Anderson, séptimo favorito al título. Será el primer partido entre ambos.