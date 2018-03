El Tekoverano abrazó a las familias de Capital en el cierre de la gira 2018

Lunes, 12 de marzo de 2018

Con un fuerte respaldo del Gobernador Gustavo Valdés, el programa que lleva siete años consecutivos cerró en la Capital y en Caá Catí su intensa gira que lo llevó a compartir con 40 municipios de la Provincia.



El Intendente Eduardo Tassano se hizo presente en el predio de Costanera Sur y disfrutó junto a los vecinos está propuesta y señaló "Siempre vamos a estar con el Teko porque sabemos la importancia que le dan los grandes y chicos". En representación del primer mandatario provincial estuvo el Ministro Secretario General de la Provincia Juan Carlos Álvarez.



El programa Vida Pura culminó este domingo su recorrido por ciudades, balnearios y hasta polideportivos bajo los conceptos que lo catapultaron a ser el programa más exitoso del Gobierno Provincial: cultura, deporte, entretenimiento y espíritu familiar.



Pese a un clima que amenazó durante toda la tarde con ser un protagonista no deseado, las familias y la Coordinación del Tekové Potí decidieron hacerle frente y arrancar el evento a las 16 horas como estuvo previsto.



Con los más pequeños y el concurso de pinturitas se abría la faceta recreativa, mientras que en las tres canchas acondicionadas se comenzaban a disputar los torneos de fútbol (masculinos y femeninos). Seguidamente el cielo nuboso y ventoso se convirtió en el mejor aliado para el concurso de barriletes que contó con la participación de decenas de niños entusiastas que intentaban remontar lo más alto posible el barrilete obsequiado de manera gratuita.



El Ministro Secretario General de la Provincia, Juan Carlos Álvarez acompañó al Coordinador del Tekové Potí, Mauro Segovia y posteriormente se sumó el Intendente de la ciudad Eduardo Tassano. Las autoridades aprovecharon la oportunidad para conversar y agradecer a los vecinos por la presencia, ratificando el compromiso entre Provincia y Municipio por seguir apostando a este programa inclusivo.



“Siempre vamos a estar con el Teko porque sabemos cómo lo recibe la familia y forma parte de la ciudad que queremos, inclusiva y con un concepto de vida sana y también porque son amigos con quienes compartimos muchas tardes de diversión, cultura y deporte", decía el jefe comunal de la ciudad Capital.



Las actividades proseguirán y daban paso a la participación de todos los juegos del gran Parque de Diversiones con más de 10 carpas de juegos simultáneos que rápidamente se colmaban de grandes y chicos que le brindaban una oportunidad a la destreza en el tekobasquet, tekosol, tekohockey, el juego de los corchos entre otros. La mujeres en tanto disfrutaban del tradicional bingo con grandes premios.



Mientras se sucedía el aspecto social, el deporte también se ganaba su lugar con 12 equipos para fútbol masculino y ocho para femeninos que jugaban en las canchas bajo los reglamentos que se adoptan durante todo el verano en las canchas de toda la Provincia donde desembarcó el Tekoverano. Al finalizar los partidos preliminares y las finales dejaban como saldo a “Locura del Loma Linda" y el combinado de "cabeza quemada" se consagró como el mejor en el fútbol masculino.



En representación del Gobernador Gustavo Valdés se hizo presente el Ministro Secretario General de la Provincia Juan Carlos Álvarez quien agradeció la confianza de las familias “Con el tiempo como estaba pensamos que no iba a quedar nadie en el predio pero la gente igual se quedó, nos acompañó y nos va a seguir acompañando, es increíble lo que genera este espacio que aunque ahora me toca cumplir un rol diferente, sigo siendo parte del Tekové Potí y el compromiso del Gobernador es seguir apostando y hacer más grande a este programa que sin dudas lo siento como el más exitoso del Gobierno Provincial y no porque lo diga yo, sino porque eso nos hace sentir la gente que es la protagonista central de esta fiesta"



También estuvieron presentes acompañando al evento el Secretario de Gobierno del Municipio, Hugo Calvano, el Director de Turismo Municipal Gustavo Lorenzo Brisco, el Subsecretario de Salud Luis Pérez, el titular de APS Capital Christian Sarquis, entre otros.



Previo al cierre llegaba el turno de subir al escenario de la ya consagrada banda chaqueña “Viento Norte” que hizo delirar a los presentes con su ritmo contagiante para luego dar paso a la elección de la embajadora (Bárbara Isler) para cerrar con un gran sorteo entre todos los presentes, poniendo el broche final a un camino exitoso del Tekoverano que ahora se enfocará en el Encuentro Provincial a realizarse desde el 23 al 25 de marzo en Capital.