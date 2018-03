“Susi” Ortíz fue intervenida con éxito del trasplante bipulmonar Lunes, 12 de marzo de 2018 Fue una jornada de buenas noticias para la joven estudiante de abogacía nacida en Monte Caseros. Por la mañana de ayer ingresó a cirugía y durante la tarde sus familiares confirmaron que no tuvo complicaciones. Ahora esperan 72 horas para seguir su evolución.



No fue un día más en la vi­da de Su­sa­na Má­xi­ma Or­tíz. La jo­ven es­tu­dian­te de abo­ga­cía de 18 años, na­ci­da en la lo­ca­li­dad de Mon­te Ca­se­ros, re­ci­bió un gui­ño del des­ti­no, jus­to a tiem­po y en el mo­men­to ne­ce­sa­rio: du­ran­te la ma­dru­ga­da del sá­ba­do le con­fir­ma­ron un do­nan­te com­pa­ti­ble pa­ra el tras­plan­te bi­pul­mo­nar que ne­ce­si­ta­ba de ma­ne­ra ur­gen­te. “A­yer a las 3 de la ma­ña­na re­ci­bi­mos la no­ti­cia de que te­ní­an un do­nan­te pa­ra ‘Su­si’. Ella a las 10:30 en­tró al qui­ró­fa­no”, con­fir­mó Car­la Ro­me­ro, du­ran­te la ma­ña­na de ayer.

Des­de tem­pra­no, su pri­ma pi­dió que re­cen por la sa­lud de su fa­mi­liar: “Es­ta­mos to­dos en ca­de­na de ora­ción. Gra­cias in­fi­ni­tas a to­dos por su pre­o­cu­pa­ción”, ex­pre­só emo­cio­na­da y a la ex­pec­ta­ti­va pa­ra que to­do sa­lie­ra bien. Asi­mis­mo Car­la ex­pli­có “se es­ti­ma que la ci­ru­gía du­re unas 12 a 14 ho­ras”.

La his­to­ria de “Su­si”, co­mo la lla­man sus se­res que­ri­dos, con­mo­vió a to­do el pa­ís y la cam­pa­ña pa­ra en­con­trar do­nan­te se re­pli­có en to­dos los rin­co­nes. Ayer du­ran­te to­do el día su fa­mi­lia, ami­gos, co­no­ci­dos y quie­nes si­guie­ron su es­ta­do de sa­lu­do mi­nu­to a mi­nu­to, re­ci­bie­ron un res­pi­ro de vi­da ya que, tras la con­fir­ma­ción de la exis­ten­cia de un do­nan­te, la jo­ven in­gre­só a ci­ru­gía de in­me­dia­to. “La mis­ma ‘Su­si’ nos di­jo que la gen­te del Fa­va­lo­ro la es­ta­ba pre­pa­ran­do y ha­bí­an con­se­gui­do los pul­mo­nes. Ya es­tá en ci­ru­gí­a. Se­rá una ope­ra­ción lar­ga y si Dios quie­re va­mos te­ner la so­lu­ción que tan­to es­pe­ra­mos”, de­cla­ró es­pe­ran­za­do, Aní­bal Ro­me­ro, su tí­o.

Dí­as atrás, épo­ca pu­bli­có so­bre la his­to­ria de Su­sa­na Má­xi­ma Or­tíz y la cam­pa­ña #PUL­MO­NES­PA­RA­SU­SI que se ini­ció en Fa­ce­bo­ok y se re­pli­có en Twit­ter, por par­te de fa­mi­lia­res y ami­gos de la jo­ven, quien pa­de­ce fi­bro­sis quís­ti­ca del pán­cre­as y se en­con­tra­ba en emer­gen­cia na­cio­nal a la es­pe­ra de un tras­plan­te bi­pul­mo­nar. “Es­ta­mos tra­tan­do de que to­do el mun­do la co­noz­ca, la gen­te se en­te­re y nos so­li­da­ri­ce­mos”, ha­bía re­la­ta­do en la no­ta con es­te me­dio Car­la Ro­me­ro, su pri­ma.

“Lo pri­me­ro que es­tá­ba­mos es­pe­ran­do era la com­pa­ti­bi­li­dad del ór­ga­no. No sa­be­mos de dón­de vie­ne. Ella cuan­do en­tró es­ta­ba de muy buen áni­mo. Es­ta­ba muy con­ten­ta por­que es­tá­ba­mos es­pe­ran­do es­to. Es una gran ale­gría y tam­bién es­ta­mos muy ner­vio­sos por­que es­to es lar­go y hay que es­pe­rar”, ce­rró Aní­bal.



To­da la jor­na­da de­sen­ca­de­nó en un do­mi­nó de bue­nas no­ti­cias, una tras otra en es­ta his­to­ria con­mo­ve­do­ra: pa­sa­das las 18, una pu­bli­ca­ción en Fa­ce­bo­ok anun­cia­ba que la ci­ru­jía ha­bía con­clui­do y que el co­ra­zón de to­da su fa­mi­lia es­ta­lla­ba de fe­li­ci­dad: “Sa­lió to­do bien, no hu­bo nin­gu­na com­pli­ca­ción”, afir­ma­ba en ma­yús­cu­las au­men­tan­do el én­fa­sis enér­gi­co de una ale­gría ne­ce­sa­ria. La co­mu­ni­ca­ción con su pri­ma Car­la con­fir­mó la no­ve­dad de las bue­nas nue­vas que se vol­vió vi­ral: “Ter­mi­nó ha­ce un ra­ti­to, ella es­tá bien y no hu­bo com­pli­ca­cio­nes en la ci­ru­gí­a. Te­ne­mos que es­pe­rar 72 ho­ras pa­ra ver su evo­lu­ción. Los mé­di­cos ya la pa­sa­ron a te­ra­pia; mu­chas gra­cias a to­dos por pre­o­cu­par­se”, ex­pre­só con ali­vio Ro­me­ro

La in­ter­ven­ción du­ró ca­si seis ho­ras, mu­cho me­nos que el tiem­po es­ti­ma­do pre­vis­to pa­ra una ope­ra­ción de es­ta en­ver­ga­du­ra (cal­cu­la­da en­tre 12 y 14 ho­ras). Los dí­as pró­xi­mos se­rán cla­ves pa­ra Su­sa­na: “Es­tás pró­xi­mas 72 ho­ras son fun­da­men­ta­les pa­ra que ella acep­te bien los pul­mo­nes”, ex­pli­có Car­la, al ser con­sul­ta­da por los pa­sos a se­guir en la ve­ri­fi­ca­ción de su es­ta­do. Pa­ra­fra­se­an­do a Gus­ta­vo Ce­ra­ti, cuan­do se en­con­tra­ba en una “zo­na de pro­me­sas” du­ran­te su eta­pa li­de­ran­do a So­da Ste­re­o, por suer­te lo es­pe­ra­do “no tar­dó en lle­gar y es­pe­re­mos que al fi­nal ha­ya re­com­pen­sa”, di­jo.



Cin­co do­nan­tes en

Co­rrien­tes du­ran­te 2018

Su­sa­na Cher­casky, co­or­di­na­do­ra de Edu­ca­ción y Co­mu­ni­ca­ción de CU­CAI­COR (Cen­tro Úni­co de Co­or­di­na­dor de Abla­cio­nes e Im­plan­tes de Co­rrien­tes), dia­lo­gó con épo­ca pa­ra re­fe­rir­se a un pa­no­ra­ma de la do­na­ción de ór­ga­nos en la pro­vin­cia: “El año em­pe­zó muy bien en ese as­pec­to. Ya tu­vi­mos tres do­nan­tes de ór­ga­nos y dos de cor­ne­a, que son de otro ti­po”, di­jo al re­fe­rir­se al te­ji­do que per­mi­te vol­ver a ver. “Tam­bién ini­cia­mos el pro­gra­ma edu­ca­ti­vo con las es­cue­las en co­or­di­na­ción con di­fe­ren­tes mi­nis­te­rios”, in­for­mó.

En re­fe­ren­cia al ca­so de Su­sa­na Or­tiz, ex­pre­só su ale­gría al sa­ber del buen pa­no­ra­ma que pre­sen­ta la jo­ven na­ci­da en Mon­te Ca­se­ros: “Es­ta­mos ro­gan­do que to­do si­ga bien, me po­ne muy con­ten­ta por ella y aho­ra in­gre­sa­rá en una eta­pa de mu­chos cui­da­dos. Tie­ne la ju­ven­tud ne­ce­sa­ria pa­ra sa­lir ade­lan­te”, ex­pre­só Cher­casky.

En es­te sen­ti­do, aña­dió que son im­por­tan­tes las his­to­rias de vi­da si­mi­la­res a su ca­so por­que “nos co­lo­can fren­te a es­ta do­ble unión que vin­cu­la ne­ce­si­da­des re­la­cio­na­das a que ha­ya do­nan­tes pa­ra dar­le vi­da a quie­nes se en­cuen­tran en lis­ta de es­pe­ra”. Al ha­cer fo­co so­bre la te­má­ti­ca, afir­mó que su de­seo es que Co­rrien­tes se con­vier­ta en una so­cie­dad que apo­ye la do­na­ción de ór­ga­nos pa­ra per­mi­tir que mu­chas vi­das pue­dan sal­var­se me­dian­te es­ta ví­a.