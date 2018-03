El ciclo lectivo 2018 también inició en las cárceles

Domingo, 11 de marzo de 2018

En las 11 Unidades Penales y en todas las Alcaidías de la Provincia ya se dicta enseñanza en Nivel Primario y Secundario. Además hay dictado de talleres de idiomas, arte y música. El Centro de Formación Profesional brinda ofertas en 11 perfiles de capacitación.







La Di­rec­ción de Edu­ca­ción Per­ma­nen­te pa­ra Jó­ve­nes y Adul­tos de la Pro­vin­cia in­for­mó que, a la par de las es­cue­las pú­bli­cas, ini­ció el ci­clo lec­ti­vo pa­ra per­so­nas en con­tex­to de en­cie­rro.



Se­gún se de­ta­lló, en las 11 Uni­da­des Pe­na­les de Co­rrien­tes -­y to­das las alcaidías-­ ya se dic­tan cla­ses en ter­mi­na­li­dad de ni­vel pri­ma­rio y se­cun­da­rio.

“A­ún no con­ta­mos con los da­tos de la ma­trí­cu­la de es­te año. La edu­ca­ción en con­tex­tos de en­cie­rro es fluc­tuan­te y se pue­den su­mar alum­nos du­ran­te to­do el ci­clo”, ex­pli­có a épo­ca la di­rec­to­ra del áre­a, Son­nia Gra­cia de Mi­llán.

Tam­bién en va­rias cár­ce­les dan cla­ses de aje­drez, gui­ta­rra, cur­sos de in­glés, gua­ra­ní, por­tu­gués y se brin­dan ta­lle­res li­te­ra­rios.

Las per­so­nas pri­va­das de su li­ber­tad tie­nen la chan­ce de con­cluir sus es­tu­dios y de ocu­par sus ho­ras de en­cie­rro en ta­re­as que les per­mi­ten su­mar pun­tos a fa­vor pa­ra ob­te­ner, pos­te­rior­men­te, im­por­tan­tes be­ne­fi­cios, co­mo el pe­di­do de li­ber­tad con­di­cio­nal.

La fun­cio­na­ria re­mar­có que “el Cen­tro de For­ma­ción Pro­fe­sio­nal de Edu­ca­ción dic­ta 11 per­fi­les. En­tre ellos: car­pin­te­rí­a, elec­tri­ci­dad do­mi­ci­lia­ria, he­rre­rí­a, re­fri­ge­ra­ción, re­pa­ra­ción de mo­tos, ope­ra­dor en in­for­má­ti­ca, co­ci­na, di­se­ño tex­til, pa­na­de­ría y asis­ten­cia en ge­ria­trí­a. El año pa­sa­do tu­vi­mos 200 egre­sa­dos en esos per­fi­les y es­pe­ra­mos que aho­ra se re­pi­ta esa ci­fra”.

“Los re­clu­sos de­mues­tran mu­cho in­te­rés en es­tu­diar o en ca­pa­ci­tar­se en ofi­cios. En el Pe­nal 1, los que tie­nen el se­cun­da­rio com­ple­to pue­den ins­cri­bir­se en las tec­ni­ca­tu­ras ofre­ci­das por el Ins­ti­tu­to UO­CRA”, agre­gó.

“Hay un pro­yec­to en aná­li­sis pa­ra es­ta­ble­cer una es­cue­la agro­téc­ni­ca en la Gran­ja Ya­tay. En el Cen­tro de Con­ten­ción de Jó­ve­nes de San Ca­ye­ta­no, don­de se dic­ta es­cue­la pri­ma­ria, tam­bién hay aje­drez, ta­lle­res de ar­te y ex­ten­sio­nes de ca­pa­ci­ta­ción pro­fe­sio­nal”, su­mó.

“An­he­la­mos te­ner un buen año, res­pon­dien­do de ma­ne­ra co­rrec­ta a las ne­ce­si­da­des edu­ca­ti­vas de las per­so­nas en con­flic­to con la ley pe­nal. Siem­pre se bus­ca me­jo­rar y op­ti­mi­zar el pro­ce­so de en­se­ñan­za”, ce­rró Gra­cia de Mi­llán.



Ob­je­ti­vos



Los prin­ci­pa­les ob­je­ti­vos de la Edu­ca­ción en Con­tex­to de En­cie­rro son: ga­ran­ti­zar el cum­pli­mien­to de la es­co­la­ri­dad obli­ga­to­ria a to­das las per­so­nas pri­va­das de li­ber­tad den­tro de las ins­ti­tu­cio­nes de en­cie­rro o fue­ra de ellas cuan­do las con­di­cio­nes de de­ten­ción lo per­mi­tie­ran.

Ade­más, ofre­cer for­ma­ción téc­ni­co pro­fe­sio­nal, en to­dos los ni­ve­les. Fa­vo­re­cer el ac­ce­so y per­ma­nen­cia en la Edu­ca­ción Su­pe­rior. Ase­gu­rar al­ter­na­ti­vas de edu­ca­ción no for­mal y apo­yar las ini­cia­ti­vas que for­mu­len es­tas per­so­nas. De­sa­rro­llar pro­pues­tas des­ti­na­das a es­ti­mu­lar la cre­a­ción ar­tís­ti­ca y la par­ti­ci­pa­ción en di­fe­ren­tes ma­ni­fes­ta­cio­nes cul­tu­ra­les y con­tri­buir a la in­clu­sión so­cial.

Cons­ti­tu­ción

La edu­ca­ción pa­ra to­das las per­so­nas es uno de los prin­ci­pios que es­ta­ble­ce la Cons­ti­tu­ción Na­cio­nal, pe­ro tam­bién exis­te una nor­ma­ti­va es­pe­cí­fi­ca pa­ra los con­tex­tos de en­cie­rro. Se tra­ta de la lla­ma­da Ley de Es­tí­mu­lo Edu­ca­ti­vo, que fue san­cio­na­da en 2011.

Esa nor­ma­ti­va es­ta­ble­ce un me­ca­nis­mo de es­tí­mu­lo que “con­sis­te fun­da­men­tal­men­te en la re­duc­ción de dis­tin­tos pe­rí­o­dos de tiem­po, has­ta un má­xi­mo acu­mu­la­ti­vo de vein­te me­ses, siem­pre que el in­ter­no com­ple­te en for­ma to­tal o par­cial es­tu­dios en los di­fe­ren­tes po­si­bles ni­ve­les edu­ca­ti­vos, así co­mo tra­yec­tos de for­ma­ción pro­fe­sio­nal o equi­va­len­tes, pa­ra avan­zar a tra­vés de las dis­tin­tas fa­ses y pe­rí­o­dos de la pro­gre­si­vi­dad del sis­te­ma pe­ni­ten­cia­rio”.

Se­gún se re­fle­jó a ni­vel na­cio­nal, pa­ra la Pro­cu­ra­ción Pe­ni­ten­cia­ria, “el tex­to le­gal no es aser­ti­va­men­te ex­pre­so acer­ca de la po­si­bi­li­dad de ex­ten­der es­te es­tí­mu­lo res­pec­to de los ins­ti­tu­tos de las sa­li­das tran­si­to­rias, la li­ber­tad con­di­cio­nal o la li­ber­tad asis­ti­da y ello ha ge­ne­ra­do in­ter­pre­ta­cio­nes con­tra­dic­to­rias en los tri­bu­na­les”.