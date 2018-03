Roban en jardín maternal de Mercedes

Domingo, 11 de marzo de 2018

Se trata de la institución “Gotitas de Miel”, donde los delincuentes, además, merendaron. Violentaron la reja de una ventana y robaron anafes, reproductor de DVD, pava eléctrica y otros electrodomésticos.





El robo al jardín maternal “Gotitas de Miel” causó una gran indignación en la comunidad educativa de Mercedes, cuyos directivos salieron a pedir a la sociedad que no compre los elementos robados, y en segundo término reclamaron mayor seguridad en la zona.

Los delincuentes, además, se tomaron el tiempo para merendar dentro de la institución.

Sonia Curi, directora del jardín, brindó detalles del delito y enumeró que, entre otras cosas, les robaron un reproductor de DVD, micrófonos, anafe y pava eléctrica.

El mencionado jardín se encuentra ubicado en la esquina de J. A. Ferreyra y España, al cual asisten niños de entre 45 días a 4 años.

“Una de las seños, cuando abrió el jardín a las 7 de la mañana del viernes, se encontró con que la puerta del patio estaba entreabierta y que había un cochecito todo doblado, como desarmado”, indicó al portal Tu Mercedes.

Añadió que “le llamó la atención porque los coches nunca quedan en el SUM y tampoco nunca dejamos así desarmado. Cuando empezó a mirar en más detalle, se dio cuenta de que faltaba el reproductor de DVD y micrófonos, entonces ahí me llama y me informa de lo sucedido”, relató.

Curi contó que los delincuentes “además nos sustrajeron el anafe, la pava eléctrica y en la cocina estaba el vidrio roto. Encontramos las rejas levantadas”, y al mismo tiempo indicó que “ya se realizó la denuncia. Vamos a ver qué pasa, pero ya venía habiendo una serie de robos en la misma cuadra, todos entrando por el patio del jardín, y ahora nos tocó a nosotros”.

“Lamentablemente para nosotros es un perjuicio muy grande, ya que todas las cosas que sustrajeron son elementos muy importantes para el jardín, hasta tuvieron tiempo de sacar las meriendas de la heladera, lo que dejan los padres para los niños”, apuntó, y lamentó “el grado de maldad que hay hoy en la sociedad, porque más allá del daño y de romper y de sustraernos los elementos que se llevaron, se comieron toda la merienda y dejaron todo sucio, como diciendo ‘ahora limpien’”.

“Ahora estamos pensando seriamente en poner un sereno permanente en el jardín y tomar otras precauciones, como la instalación de cámaras; si bien para nosotros es una pérdida grande porque nos cuesta mucho sacrificio, y si entraron una vez, van a seguir entrando, porque la zona es oscura”, enfatizó la directora.