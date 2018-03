La Legislatura se prepara para el año de trabajo

Domingo, 11 de marzo de 2018

El Senado definirá esta semana la conformación de la Mesa Directiva y las comisiones. El justicialismo espera ser tenido en cuenta. En Diputados definieron las comisiones con amplia mayoría del oficialismo. En el Concejo ya hubo cruces entre bancadas.







Mar­zo es pa­ra mu­chos el mes en el que “re­al­men­te em­pie­za to­do” y la ac­ti­vi­dad le­gis­la­ti­va no es la ex­cep­ción. Si bien en fe­bre­ro la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos y Se­na­do­res co­mo el Con­ce­jo De­li­be­ran­te de­sa­rro­lla­ron Se­sio­nes Ex­tra­or­di­na­rias, fue la asam­blea del 1 de mar­zo la que dio for­mal­men­te ini­cio al Pe­rio­do Or­di­na­rio.

En ese con­tex­to y sin ci­tas elec­to­ra­les de por me­dio, el in­te­rro­gan­te es ¿qué ac­ti­tud to­ma­rá la opo­si­ción? que su­frió cua­tro de­rro­tas en ma­nos del ofi­cia­lis­ta En­cuen­tro por Co­rrien­tes + Cam­bie­mos en 2017. A ello se su­ma la fal­ta de es­pa­cios otor­ga­dos al Par­ti­do Jus­ti­cia­lis­ta (PJ) cu­ya úl­ti­ma car­ta se ju­ga­rá en la Cá­ma­ra al­ta, don­de “a­ún no se ha­bló de lu­ga­res”, di­jo un le­gis­la­dor. La pre­sen­cia del ex­go­ber­na­dor Ri­car­do Co­lom­bi le otor­ga un plus a la si­tua­ción. El mer­ce­de­ño des­car­tó ocu­par la vi­ce­pre­si­den­cia pri­me­ra por lo que Da­vid Dos San­tos se­ría re­e­lec­to. Pe­ro la in­cóg­ni­ta es sa­ber qué pe­ro­nis­ta ocu­pa­ría el ter­cer lu­gar en la lí­nea su­ce­so­ria. Si bien el diá­lo­go es flui­do con to­dos los in­te­gran­tes de la ban­ca­da, Ro­ber­to Mi­ño y Nancy Sand sur­gen co­mo los más fac­ti­bles.

En la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos la Me­sa Di­rec­ti­va fue con­for­ma­da en di­ciem­bre sien­do re­e­lec­to Pe­dro “Pe­ru­cho” Cas­sa­ni y se de­sig­nó vi­ce­pre­si­den­te pri­me­ro al ra­di­cal Eduar­do Vis­chi y se­gun­da a Ma­ría Eu­ge­nia Man­ci­ni tam­bién del ofi­cia­lis­mo. La si­tua­ción ge­ne­ró ma­les­tar de par­te del PJ y sus alia­dos que no pu­die­ron im­po­ner sus nú­me­ros pa­ra que, tal co­mo acos­tum­bra la tra­di­ción, ese es­pa­cio sea ocu­pa­do por la opo­si­ción. En tan­to las co­mi­sio­nes de tra­ba­jo se apro­ba­ron en la pri­me­ra se­sión del año el miér­co­les pa­sa­do y tal co­mo se su­po­nía los 19 le­gis­la­do­res de ECO+Cam­bie­mos ten­drán pre­pon­de­ran­cia y en las prin­ci­pa­les el es­que­ma se­rá 4 a 1.

La es­tra­té­gi­ca co­mi­sión de Asun­tos Cons­ti­tu­cio­na­les y Le­gis­la­ción se­rá in­te­gra­da por Man­ci­ni, Ma­nuel Agui­rre (UCR), Lu­cía Cen­tu­rión (E­LI), Mar­ce­lo Cha­ín y el opo­si­tor Jo­sé Mór­to­la. En tan­to en la Co­mi­sión de Ha­cien­da, Pre­su­pues­to e Im­pues­tos que pre­si­di­rá Héc­tor Ló­pez, es­ta­rán Ho­ra­cio Po­zo (E­LI), Ana­lía Bes­tard de Pro­yec­to Co­rrien­tes, Jor­ge Mo­li­na (UCR) y Mar­tín Ba­rrio­nue­vo (PJ).



En tan­to el Con­ce­jo De­li­be­ran­te, que tam­bién ya in­te­gró su me­sa di­rec­ti­va y las co­mi­sio­nes de tra­ba­jo, dio el vier­nes úl­ti­mo una pri­me­ra se­ñal de ris­pi­dez cuan­do se tra­ta­ron cin­co pe­di­dos de in­for­mes al Eje­cu­ti­vo Co­mu­nal pre­sen­ta­dos por la opo­si­ción, en­tre ellos uno re­la­cio­na­do al Fi­dei­co­mi­so San­ta Ca­ta­li­na y otro a los ade­lan­tos de co­par­ti­ci­pa­ción por par­te de la Pro­vin­cia. Si bien fue­ron acom­pa­ña­dos por el ofi­cia­lis­mo, el edil Al­fre­do Va­lle­jos no du­dó en re­mar­car crí­ti­cas por la si­tua­ción fi­nan­cie­ra he­re­da­da de sus an­te­ce­so­res jus­ti­cia­lis­tas tal co­mo lo hi­zo el in­ten­den­te Eduar­do Tas­sa­no en su dis­cur­so del 1 de mar­zo.

A sim­ple vis­ta se pro­nos­ti­ca un es­ce­na­rio de ma­yor con­flic­ti­vi­dad po­lí­ti­ca en el Con­ce­jo que en la Le­gis­la­tu­ra y es­to se des­pren­dió de las re­per­cu­sio­nes tras los dis­cur­sos de Val­dés y Tas­sa­no, en que el jus­ti­cia­lis­mo fue mu­cho más be­né­vo­lo con el Go­ber­na­dor que con el In­ten­den­te.

Tam­po­co exis­te un pa­rá­me­tro cla­ro pa­ra eva­luar la si­tua­ción por­que los mo­to­res re­cién se pu­sie­ron en mar­cha nue­va­men­te con las am­bi­cio­nes per­so­na­les de ca­da di­ri­gen­te y de los par­ti­dos que re­pre­sen­tan. Pe­ro que­da cla­ro que la lu­na de miel se ter­mi­nó en el ám­bi­to mu­ni­ci­pal des­de el mo­men­to en que Tas­sa­no blan­queó lo que era un se­cre­to a vo­ces: “En­con­tra­mos un Mu­ni­ci­pio des­man­te­la­do y em­po­bre­ci­do, em­pa­ña­do por la de­si­dia y la ine­fi­cien­cia”. En ese con­tex­to se ha­bló de una deu­da acu­mu­la­da del Mu­ni­ci­pio de­más de 360 mi­llo­nes de pe­sos. “La si­tua­ción es crí­ti­ca y de­be­re­mos ges­tio­nar los fon­dos pú­bli­cos con ex­tre­ma pru­den­cia”, aco­tó el ra­di­cal. El exin­ten­den­te Fa­bián Rí­os sa­lió a re­co­ger el guan­te y lan­zó una ca­ta­ra­ta de men­sa­jes en la red so­cial Twit­ter re­pli­ca­dos por los edi­les del PJ.

La pa­ri­dad que exis­te en el Cuer­po ca­pi­ta­li­no se­rá un fac­tor a te­ner en cuen­ta. El edil li­be­ral Ju­lián Mi­ran­da Ga­lli­no y el nue­vis­ta Es­te­ban “To­to” Ibá­ñez se­rán ac­to­res fun­da­men­ta­les al mo­men­to de las vo­ta­cio­nes de­pen­dien­do ha­cia dón­de in­cli­nan la ba­lan­za. Hoy el blo­que Jun­tos Po­de­mos Más cuen­ta con 8 miem­bros y ECO+Cam­bie­mos 9.

Las di­fe­ren­cias ló­gi­cas de la po­lí­ti­ca ge­ne­ral­men­te vie­nen acom­pa­ña­das de fuer­tes do­sis de chi­ca­nas, y en par­te es lo que ya se vis­lum­bró en el Con­ce­jo De­li­be­ran­te. ¿Qué ocu­rri­rá con los di­pu­ta­dos? La abru­ma­do­ra ma­yo­ría ofi­cia­lis­ta, tan cer­ca­na a los dos ter­cios, ¿se­rá im­pe­di­men­to pa­ra que sur­jan vo­ces crí­ti­cas fuer­tes? Y en el Se­na­do la pre­sen­cia de Co­lom­bi ¿se­rá ele­men­to de con­vi­ven­cia tran­qui­la o ha­brá vo­ces dis­pues­tas a re­mar­car los erro­res de las úl­ti­mas ges­tio­nes? ¿Ten­dre­mos la po­si­bi­li­dad de ser tes­ti­gos de de­ba­tes de buen ni­vel aca­dé­mi­co pa­ra de­fen­der los pro­yec­tos de ley? Son in­te­rro­gan­tes que se res­pon­de­rán con el pa­so de los me­ses. Por el mo­men­to los mo­to­res es­tán en mar­cha, al­gu­nos ya co­men­za­ron a ace­le­rar los tiem­pos, aun­que 2019 pa­rez­ca le­ja­no nin­gún di­ri­gen­te cu­yo man­da­to ven­ce­rá ol­vi­da que hay elec­cio­nes y de­be­rán vol­ver a re­co­rrer las ca­lles co­rren­ti­nas pa­ra pe­dir “el res­pal­do po­pu­lar”.