Sin Lionel Messi, quien fue licenciado con motivo del nacimiento de Ciro, su tercer hijo, Barcelona le ganó con claridad en La Rosaleda al colista Málaga (0-2), con lo que aumenta a once puntos su ventaja sobre el Atlético de Madrid, que recibirá este domingo al Celta.



El brasileño Philippe Coutinho y el uruguayo Luis Suárez celebran el segundo gol del Barcelona frente al Málaga en el estadio de La Rosaleda. (Foto: EFE/Carlos Diaz).





Además de Messi, tampoco jugó en el equipo catalán dirigido por Erneste Valverde su cerebro en la mitad de la cancha, Andrés Iniesta, lesionado. El líder no tuvo problemas para amarrar los tres puntos y sentenció la contienda en el primer tiempo con los goles del delantero uruguayo Luis Suárez (14 minutos) y del centrocampista brasileño Philippe Coutinho (26 minutos).



El Málaga continúa último, pero ahora a once puntos de la salvación después de que el Levante haya ganado en el feudo del Getafe (0-1).





Pese a no contar con su jugador-franquicia, máximo goleador de esta edición de la Liga (Messi lleva 24 tantos), el elenco dirigido por Ernesto Valverde demostró por qué era claro favorito frente a un adversario que marcha último en el campeonato y que solo ha ganado tres partidos en la temporada.



El Barsa, que el domingo pasado derrotó 1 a 0 a Atlético de Madrid en el Camp Nou con un gol de tiro libre de Messi, suma 72 puntos.



Cómodo en el certamen doméstico y ya instalado en la final de la Copa del Rey (definirá el torneo contra Sevilla el 21 de abril), Barcelona apunta también sus cañones a la Liga de Campeones de Europa. El miércoles recibirá a Chelsea por la vuelta de los octavos de final (en la ida, en Londres, empataron 1 a 1).



La 28ª fecha de la Liga de España comenzó el viernes, con la victoria 2 a 0 del sorprendente Girona sobre Deportivo La Coruña. El pequeño club catalán, que está disputando su primera temporada en la máxima categoría, se ubica sexto, en puestos de clasificación a la próxima edición de la Liga de Europa.



El sábado, Real Madrid derrotó 2 a 1 como visitante a Eibar con un doblete de Cristiano Ronaldo (Ramis había empatado transitoriamente para los vascos). El conjunto dirigido por Zinedine Zidane, que el martes accedió a los cuartos de final de la Champions tras dejar en el camino a París Saint-Germain, suma 57 puntos y se ubica tercero.



Además, Valencia derrotó 2 a 0 como visitante a Sevilla y se consolidó en el cuarto puesto con 56 puntos. Rodrigo marcó los dos tantos del vencedor, que contó con Ezequiel Garay durante los 90 minutos. En el equipo andaluz fueron titulares Gabriel Mercado, Ever Banega y Franco Vázquez (Joaquín Correa entró en el segundo tiempo).