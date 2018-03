Hallan a una pareja y a un nene calcinados adentro de un carro

Sábado, 10 de marzo de 2018

Sospechan de tres integrantes de una banda narco relacionada al "Loco" César, que fueron vistos empujando el carro donde aparecieron las víctimas.







Tres cadáveres de un hombre, una mujer y un niño fueron encontrados hoy calcinados dentro de un carro de cartoneros en el Barrio 31 de Retiro y se investiga si se trata de una venganza narco.





"Por el estado de los cuerpos todavía no está claro si son tres o más víctimas. Todos los cadáveres fueron remitidos, tal cual estaban, a la morgue judicial. Podría haber más niños entre los restos", dijo a Télam un investigador judicial.



El hallazgo se produjo a las 3 de la madrugada en la manzana 103, a la altura de la casa 80 del mencionado barrio porteño, donde personal de la Unidad de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad fue alertado por vecinos que había fuego en un carromato de cartonero.



En la parte baja del carro, los policías advirtieron que había cuerpos calcinándose y sobre ellos varios elementos combustibles.



Al lugar fueron convocados bomberos de la Policía de la Ciudad que apagaron el fuego y personal del SAME que constató que había al menos tres muertos que, a simple vista, parecía tratarse de un hombre, una mujer y un niño de unos 10 años por su contextura, aunque tal como aclararon fuentes judiciales a Télam, podría haber más víctimas.



"Creemos que podrían pertenecer a una misma familia", dijo a Télam uno de los jefes policiales.





Los investigadores de la Policía de la Ciudad lograron obtener en el lugar un testimonio clave -que ahora habrá que judicializar- a partir del cual la investigación se orientó a un posible crimen por un ajuste narco o por territorio.



Esa persona llegó a decirle a la policía que vio cómo el carro que luego apareció incendiado y con los cadáveres había sido empujado desde la manzana 99 a la 103 donde apareció, por tres ciudadanos de nacionalidad peruana que responderían a César Humberto Morán de la Cruz (41), más conocido como "Loco" César, un capo narco del Barrio 31 que está cumpliendo condena por homicidio y otros delitos.



"Aún nadie se sentó en la fiscalía o frente a un policía a contar esta versión firmando una testimonial. Este tipo de crímenes son difíciles de esclarecer porque nadie se atreve a contar lo que sabe. Estamos trabajando para que quienes puedan aportar algo se presenten como testigos", señaló a Télam una fuente judicial.



El caso es investigado por el fiscal Martín Mainardi, de la Fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 25, quien ordenó remitir el carro con los cadáveres tal cual fueron hallados a la morgue.



El fiscal le pidió a los expertos del Cuerpo Médico Forense que le confirmen la cantidad de víctimas, en lo posible las identifiquen y determinen si murieron calcinadas o si fueron asesinadas previamente de otro modo.



"Es un barrio complejo, donde también hemos tenido homicidios vinculados con disputas por la ocupación de viviendas. No descartamos ninguna hipótesis", agregó el investigador judicial consultado.



El "Loco César fue juzgado en 2012 ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24 de Capital Federal, que le dio 15 años de prisión por el asesinato de Kevin Beltrán Goicochea, un adolescente de 16 años que se negó a vender droga para él, y por la tentativa de homicidio de otro joven.



Pero Morán de la Cruz quedó preso no sólo por sus actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico sino porque también se lo acusa de haber ideado, desde la cárcel donde cumple su condena, el crimen de una mujer para lo cual contrató a tres sicarios, quienes se confundieron de víctima y terminaron matando por error a otra mujer en 2016 en el partido bonaerense de Moreno.



Según cuentan fuentes policiales y vecinos de la villa de Retiro consultados por Clarín, “Cabecita” y su primo, Richard “Kimbol” de la Cruz (23), lideran una sanguinaria banda narco que atemoriza a todos los vecinos y también a otros traficantes.